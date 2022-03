Muere el escritor, crítico y activista social Gustavo Esteva a los 86 años

Este jueves falleció el escritor. Foto: Tomada de Facebook

Este jueves se dio a conocer la noticia del fallecimiento del investigador, crítico y activista social Gustavo Esteva, a los 86 años. El también escritor también era colaborador del diario La Jornada, además de promotor y fundador de la Universidad de la Tierra de Oaxaca.

Familiares de Esteva habían informado que su salud había estado delicada en los últimos días.

El escritor estuvo vinculado a varias organizaciones y redes locales, regionales, nacionales e internacionales, y dedicó su trabajo a problemas de desarrollo, la agricultura y la preservación de la tierra.

Esteva nació en 1936 en la Ciudad de México. Trabajó un tiempo en la iniciativa privada, pero más tarde se dedico de lleno a la vida académica. Fue fundador de la Universidad de la Tierra y entre sus aportaciones más importantes se encuentra su participación en los diálogos de San Andrés la Larraínzar, en donde realizó señalamientos teóricos sobre la importancia de la autonomía.

Esteva fue fundador de la Universidad de la Tierra de Oaxaca. Foto: Tomada de Facebook

Además, participó en el Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales y es autor, coautor o editor de más de 40 libros y más de 500 ensayos y miles de artículos publicados en periódicos y revistas. A lo largo de su vida recibió numerosos honores académicos y presidió organizaciones profesionales y el consejo del Instituto de Naciones Unidas de Investigaciones para el Desarrollo Social. También ejerció la docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El escritor vivía en un pequeño pueblo zapoteco de Oaxaca, en donde cultivaba su propia comida. Fue seguidor de la obra y pensamiento del pensador austriaco Iván Illich, crítico de las principales instituciones de la cultura moderna y del consumo exacerbado de energía, entre otros temas.

Por medio de las redes sociales, diversos investigadores y organismos manifestaron su sorpresa por el fallecimiento de Esteva. La misma Universidad de la Tierra de Oaxaca publicó un mensaje en sus redes, en donde se informó sobre su muerte. “Con mucho pesar les informamos que nuestro fundador, maestro y amigo, Gustavo Esteva, falleció la mañana de este jueves. En su trance, le acompañaron su pareja, hijos, nietos y familia en general. Y a la distancia, sus incontables amigos y la red de afectos y solidaridad que tejió con su corazón a lo largo de su vida. Desde ya les agradecemos las numerosas muestras de afecto. Y nos unimos a ustedes a celebrar la vida de Gustavo. Como Unitierra seguiremos caminando de acuerdo a lo que nos enseñó, con cariño, con amistad, solidaridad y convivialidad. Atentamente, Unitierra Oaxaca”, postearon en su cuenta de Facebook, acompañado de una fotografía de Esteva.

En una entrevista que se le hizo para la revista Magis, editada por la Universidad Jesuita de Guadalajara, Esteva contó que se dio cuenta que la vida que no quería estaba en las empresas privadas, tras ser despedido de dos lugares por no estar de acuerdo en hacer lo que le pedían que hiciera.

Siempre tuvo conciencia de la vida de “los de abajo”, gracias a su abuela zapoteca, con quien pasaba largas estancias en su niñez y adolescencia. Esteva estudió Relaciones Industriales en la Universidad Iberoamericana, en donde fue reclutado por la empresa Procter & Gamble, en la que llegó a ser jefe de personal a los 19 años. Dos años después ocupó el mismo puesto en IBM. “Fui despedido de los dos lugares porque no estuve de acuerdo en hacer lo que me pidieron que hiciera. Fue entonces mi ‘desprofesionalización’, rápida, a los 21 o 22 años. Abandoné esa profesión por considerar que no podría tener una vida decente y digna, de continuar en ella”, expresó en la entrevista para la revista.

Posteriormente entró en la vida política, en donde estuvo cerca de convertirse en Secretario de Estado. Sin embargo, pronto se dio cuenta que ese tampoco era su lugar. Desde 1976, se decidió por el caminos de la “desprofesionalización”, de ahí que se autonombrara el “intelectual desprofesionalizado”.

