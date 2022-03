Chumel Torres no quiso ir a oficina de gobierno tras ser multado: “Nomás que me quiten una carpeta de investigación”

Usuarios le dijeron que había hecho lo correcto (Foto: Instagram/@chumeltorres)

Chumel Torres, quien se ha consolidado como uno de los más fervientes críticos al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en un conflicto legal después de que la senadora Bertha Caraveo lo denunciara ante la Fiscalía General de la República por el delito de violencia política de género.

Ante esto, el conductor del Pulso de la república ha tenido hasta que salir a desmentir que lo habían arrestado, pero en esta ocasión se negó a asistir a una oficina de gobierno después de ser multado y denunciar vía redes sociales que los agentes de tránsito intentaron sobornarlo.

Fue desde su cuenta de Twitter donde el influencer contó durante la tarde del miércoles pasado que había sido acreedor a una multa y sufrió toda una odisea durante el proceso.

“Tantito más obsoleto y te piden la bendición del cura de tu coche. Qué ganas de cagarla en todo @GobCDMX”, comenzó a escribir y después continuó: “Me dijeron que la multa sale en el sitio de 10 a 15 minutos. Me dijeron esto hace 50 minutos. Seguimos en el cyber. Esperando a un sitio. Para imprimir. E ir al oxxo. Ja, ja,ja,ja,ja verg*”.

El influencer está en una situación legal delicad (Foto: Instagram / @ChumelTorres)

Ante esto, Chumel ahondó que decidió no dar ningún tipo de soborno al momento en que lo detuvieron, pero que eso solo fue el inicio para una serie de complicaciones burocráticas que lo llevaron a terminar en un café internet.

“Me negué a darles mordida a los tránsitos que me pararon. Vinimos al corralón (que estaba cerrado). Revisaron mi documentación completa. Me mandan a un cyber café (what?) a imprimir el formato para pagar Que se paga en el oxxo (por alguna razón) [sic]”, comentó.

Derrotado ante la situación, el comunicador remarcó que después de esa experiencia concluyó que era más sencillo darles dinero a los oficiales, que atravesar nuevamente por un lío como ese.

“Es una hueva descomunal. Pero prefiero mil veces eso a que tus tránsitos me pidan mordida @GobCDMX”, remarcó

Chumel Torres denunciado por Bertha Caraveo violencia política de género (Fotos: Twitter/@CaraveoBertha//@ChumelTorres)

Tras este hilo de Twitter, la Unidad de Contacto del secretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México respondió a Chumel y lo instó a denunciar en la Subsecretaría de Control de Tránsito.

“Buenas noches @ChumelTorres, le invitamos a formalizar denuncia en Liverpool #136, piso 7, Juárez, Alc. Cuauhtémoc con un horario de lunes a Domingo de 09:00 a 22:00 hrs donde personal de #AsuntosInternos le atenderá, le proporcionamos el Tel. 55 52425100 ext. 1121, 1122 y 1160″, se lee.

A lo que el comunicador se limitó a escribir: “Deja nomás que me quiten una carpeta de investigación y con todo gusto mi bro”.

El comunicador se resistió a ir a las oficinas (Foto: Tw @chumeltorres)

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos bromearon con el hecho de que Chumel se encuentra en una situación legal delicada.

“El mp viendo si caes en la ‘invitación’ de ir a poner la denuncia”, “Jajajaja el MP haciéndote una cordial invitación para que pases a sus oficinas para denunciar, pero te cierran la puerta antes de salir porque de momento se encontraron que tienes una carpeta de investigación. Son re chistosos [sic]”, “Pues cuidado... Cómo se ve, si te andan poniendo un cuaro, así se actúa cuando se acaban los argumentos y nadie cree las excusas y les dices las verdades”, fueron algunas de las respuestas que llenaron la caja de comentarios.

SEGUIR LEYENDO