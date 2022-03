Qué posición ocupa María Asunción Aramburuzabala en el ranking de los empresarios más ricos del mundo

La empresaria de 58 años ocupa un lugar en el top ten de los más ricos de México (FOTO: VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM)

María Asunción Aramburuzabala es la mujer más rica de México y también es heredera de Grupo Modelo, una de las compañías productoras y comercializadoras de cerveza más importante a nivel mundial. De acuerdo con la última clasificación anual de los personajes más acaudalados del país, la empresaria posee una fortuna estimada en USD 5 mil 630 millones, con lo cual se encuentra en la sexta posición del ranking de Millonarios Mexicanos.

Además de ser la única mujer en el top ten de las personas más ricas del país, la empresaria de 58 años también forma parte del ranking que reúne la fortuna de los más adinerados del planeta y que, actualmente, está encabezado por Jeff Bezos, Enonk Musk y Bernard Arnault, propietario del grupo de artículos de lujo LVMH, la cual engloba a marcas como Louis Vuitton, Kenzo y Christian Dior.

De acuerdo con la lista The Worlds Real Time Billionaires, también publicada por Forbes, Aramburuzabala Larregui ocupa el puesto número 400 en las fortunas más importantes a nivel mundial, con una riqueza estimada en USD 6 mil 200 millones, es decir, USD 570 millones más que lo registrado en la última actualización de la publicación estadounidense especializada en negocios y finanzas.

María Asunción Aramburuzabala es la heredera de Grupo Modelo y también posee negocios en el sector inmobiliario (Foto: Cuartoscuro)

Egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México, en 1995 María Asunción quedó a cargo de la Vicepresidencia de Grupo Modelo y Corona. Su abuelo, Félix Aramburuzabala fue cofundador de dicha empresa, luego de emigrar de España a México durante su juventud.

Fue hasta 17 años después, en el año 2012, que acordó la venta de una parte de Grupo Modelo al grupo blga ABI-InBev por EUR 17 mil 000 millones, se quedó con el 49% de la empresa cervecera. Permanece como accionista y ocupa un lugar en el Consejo de Administración de la misma.

En octubre de 2020 la empresaria mexicana comenzó con los preparativos para suceder sus acciones de Grupo Modelo a su hijo, Pablo Zapata Aramburuzabala. Además de sus negocios en la el área de las bebidas alcohólicas, María Asunción fundó Grupo Tresalia, junto su hermana, Lucrecia Aramburuzabala, y su mamá, Lucrecia Larregui. Este negocio nació luego del fallecimiento de su padre. Misma empresa que se dedica a ampliar y diversificar sus inversiones, creando Fondos de Capital Privado y Venture Capital, creando la consolidación de nuevas empresas.

Asimismo, la empresaria también posee un proyecto inmobiliario desde 1991: Abilia, una de las empresas de Tresalia, desde la cual se han desarrollando distintos proyectos de gran escala, en el área de construcción de residenciales, corporativos, viviendas en renta, comerciales y usos mixtos, con un total de más de 3 millones de metros cuadrados construidos en las principales ciudades de México.

Aramburuzabala ocupa el número 400 en el ranking mundial de los empresarios más ricos (FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM)

María Asunción Aramburuzabala se define a sí misma como “una mujer normal”, dejó saber en la declaración con la revista Forbes, en 2016, donde también reconoce que ella ha reflexionado sobre el significado de la riqueza de dos perspectivas. Primero por el sentimiento de satisfacción como persona de lo que se hace y como se hace, por otra parte el dinero, que lo ve como una unidad de medida, en la que se cuenta el éxito que vas logrando al emprender.

Recientemente empresaria fue entrevistada en el podcast Cracks, el cual es conducido por Oswaldo Trava. En la entrevista tocaron varios temas, y uno de ellos, fue el qué va a hacer la empresaria durante los próximos 10 años.

“La verdad hay muchas cosas que físicamente todavía quiero hacer, y pienso mucho de que, pues igual son mis siguientes 10 años móviles y los tengo que aprovechar, entonces, esa es una parte como personal que hay queda, que digo, sabes qué, yo no soy de cafesito y así, y ya cuéntame el chisme, no, a mí me gusta moverme”, señaló Aramburuzabala.

