Adex Rodríguez Calderón, hermano del Bronco, acusó a Samuel García de crear una “cortina de humo”

La mañana del martes 15 de marzo fue detenido el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, por presunto desvío de recursos, ante ello, su hermano, Adex Rodríguez Calderón acusó al actual mandatario estatal, Samuel García, de crear una “cortina de humo” por las deficiencias que ha presentado su administración

Por medio de su cuenta de Facebook, el hermano del ex candidato a la presidencia enlistó los motivos por los cuales Samuel García presentó la denuncia en contra del Bronco. Posteriormente compartió una fotografía en donde se puede apreciar a ambos montando un caballo.

“En solo 2 meses lleva la mitad de feminicidios que se registraron en años anteriores. Está buscando hacer cortes de agua programados porque no pudieron con la crisis de agua. Hay mínimo 2 a 5 asesinatos diarios en NL. Está preparando aumento al transporte público y no quiere que se hable de eso hoy. No puede combatir la contaminación, ni parar empresas que usan mucha agua porque son sus compas. La violencia en el estado está imparable. Todos vemos esas cosas. #FreeBronco”, escribió Adex Rodríguez en redes sociales.

Sobre la detención del Bronco, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León (FGE) informó que el ex gobernador fue capturado por personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del estado, quienes actuaron en coordinación con elementos de la Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

“Con respecto a información que trascendió el día de hoy referente a la detención del C. Jaime Heliodoro “N”, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León informa: en fecha 15 de marzo del 2022 se dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de la persona mencionada, dictada por un Juez de Control y de Juicio Oral del Estado de Nuevo León, por su probable participación en hechos con características de delitos electorales”, manifestó la dependencia horas después de su arresto.

Asimismo, confirmó que El Bronco fue ingresado al Penal de Apodaca después de haber sido trasladado en primera instancia a las instalaciones de la FGE: “La persona investigada permanecerá en resguardo en un Centro de Reinserción Social estatal a disposición de un juez de control que resolverá su situación jurídica”.

Por su parte, el representante legal del Bronco, Víctor Olea, aseguró con la periodista Azucena Uresti que, pese a no tener acceso a la carpeta de investigación, las acusaciones que se le imputan no ameritan prisión preventiva.

“Con independencia de no conocer a detalle la acusación, te puedo adelantar que no es un delito de prisión preventiva oficiosa, que además de ninguna otra manera se justificaría algún otro tipo de prisión preventiva, en razón de que don Jaime tiene acreditado arraigo en el estado de Nuevo León y por lo tanto no vería yo cómo se pudiera fundamentar un riesgo de fuga; yo creo que no debería estar preso”, detalló para Grupo Fórmula.

No obstante, Olea comentó que se encontraba fuera de Nuevo León en el momento que el ex gobernador fue detenido y gracias a los familiares del Bronco se enteró de la noticia. También indicó que espera tener acceso a las carpetas de investigación para poder preparar la defensa del ex mandatario estatal.

Samuel García festejó la detención de su antecesor mediante una publicación en sus redes sociales, con la cual dio a conocer que El Bronco es investigado por las “Broncofirmas” que presentó ante autoridades electorales para obtener su candidatura independiente a la presidencia en 2018; así como el desvío de recursos estatales, tanto materiales como humanos, los cuales habrían sido utilizados para el mismo propósito.

