Esta es la relación que guarda la detención del Bronco con las reformas de Morena y la 4T

El Bronco es acusado de haber cometido delitos electorales en 2018 (Foto: Cuartoscuro)

La tarde de este martes 15 de marzo trascendió la noticia de que Jaime Rodríguez Calderón, también conocido como El Bronco, ex gobernador de Nuevo León, fue arrestado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede) local, por ser presunto responsable de delitos de esta naturaleza.

Al respecto, la Fede de NL informó que este martes se dio cumplimiento a una orden de aprehensión contra el ex jefe del ejecutivo local, pues un juez de control y de juicio oral en Nuevo León giró la orden por su probable participación en delitos electorales.

En este contexto, cabe recordar que Samuel García, actual gobernador de NL por Movimiento Ciudadano (MC), ha sido muy enfático en señalar que cualquier persona servidora pública que haya desviado recursos del erario estatal a algún amigo, familiar o para financiar campañas, irá a la cárcel.

El diputado de Morena señaló que gracias a las reformas de la 4T, los delitos electorales se consideran graves

Con esta tónica, García Sepúlveda publicó en sus redes sociales que la administración local en el estado es incorruptible y, al mismo tiempo, creó la etiqueta #Broncofirmas, la cual alude a la precampaña de Rodríguez Calderón para poder perfilar como candidato independiente a la presidencia de México en las elecciones de 2018.

Esto porque, desde su papel de gobernador, presuntamente orquestó un entramado político para poder financiar la colecta de firmas que solicitó el Instituto Nacional Electoral (INE). Cabe recordar que hubieron múltiples señalamientos de que El Bronco utilizó dinero del erario de NL para financiar la colecta de firmas y poder contender.

Sin embargo, esta campaña fue doblemente perdedora pues, en primera instancia, Jaime Rodríguez sólo consiguió 2.9 millones de votos, lo cual equivale al 5.23% de los sufragios ejercidos en junio del 2018 y, ahora, se presenta una segunda arista en la que el ex gobernador resultaría perdedor nuevamente, pues la Fede local informó que “permanecerá en resguardo en un centro de reinserción social estatal a disposición de un juez de control que resolverá su situación jurídica”.

Ante todo esto, Mauricio Cantú, diputado federal por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), explicó que la detención del Bronco pudo ocurrir gracias a las y los legisladores promotores de la 4T, pues en administraciones pasadas los delitos electorales no estaban contemplados como delitos graves, de tal modo que si Samuel García hubiera querido actuar contra El Bronco bajo cualquier otro régimen, esto no hubiera prosperado, pues el e ex gobernador hubiera quedado en libertad.

Además de quedar en último lugar en las elecciones de 2018, ahora enfrentará a la justicia en NL (Foto: Cuartoscuro)

De tal razón que publicó un video en sus redes sociales para ampliar su explicación. “Hace unos momentos, el día de hoy, detuvieron al ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco, y lo detuvo la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales”, inició.

“En 2019 se legisló para que el delito electoral sea considerado grave, incluso con el voto en contra de la oposición”

Bajo esta lógica, aseguró que en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “hay punidad cuando se cometen delitos”, y reafirmó que “definitivamente se tiene que castigar a los culpables”. Cabe aclarar que las y los legisladores de los partidos de oposición se posicionaron en contra de dicha legislación, porque, supuestamente, el ejecutivo federal ejercería una cacería de brujas contra los rivales políticos del pasado, como Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN), o Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Finalmente, la parte acusada, es decir, la del Bronco, no ha manifestado ningún posicionamiento al público, por lo que se espera que sean las autoridades locales en Nuevo León las que mantendrán informada a la ciudadanía conforme se presenten argumentos y pruebas que determinen la responsabilidad del presunto delincuente.

