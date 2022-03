Las polémicas frases de políticos sobre mujeres que deberían quedar en el olvido

Vicente Fox, AMLO y Jorge Hank Rhon han sido algunos de los personajes más poderosos de la política mexicana que han dado algunas declaraciones desafortunadas sobre las mujeres.

Este martes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha que en México tiene un gran significado, pues en el país, a diario, se cometen en promedio 10 feminicidios.

Este día, cientos de mujeres salen a marchar en memoria de las mujeres que ya no están y de las que han sido víctimas de algún delito que ha quedado impune.

Es una realidad que México sigue siendo un país machista, así lo demuestran ciertas actitudes y comentarios que incluso han tenido algunas personas destacadas del mundo político en el país.

Por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en diversas ocasiones ha sido criticado por lanzarse en contra de las mujeres que protestan por la violencia que viven en el país día a día. Por ejemplo, el pasado 29 de septiembre de 2021, en su clásica conferencia de prensa mañanera, el mandatario dijo que no se podía ser rebelde sin causa, y criticó la violencia por parte de algunas mujeres que salieron a protestar en aquella ocasión, exigiendo la despenalización del aborto y que los estados generen condiciones para ofrecer ese servicio a quienes decidan interrumpir el embarazo.

El presidente López Obrador ha calificado el movimiento feminista como "conservador". FOTO: PRESIDENCIA /CUARTOSCURO.COM

“Se han venido dando estos actos de violencia que antes no se presentaban, diría yo que es un fenómeno nuevo que tiene que ver con el inicio de nuestro gobierno, por eso hasta desconfío sobre su autenticidad, porque no se puede ser revolucionario, no se puede buscar una transformación, luchar por la justicia, siendo un rebelde sin causa”, declaró en aquella ocasión el mandatario.

También, AMLO ha declarado que el movimiento feminista, que ha salido a las calles desde que inició su gobierno, surgió para desestabilizarlo e incluso, ha señalado que los conservadores se subieron a la ola para afectarlo.

Apenas el pasado lunes, el mandatario volvió a ser criticado, tras declarar que salir a marchar usando violencia ya no es defender a las mujeres ni es feminista, “sino una postura conservadora, reaccionaria y en contra de la política de transformación”.

Sin embargo, este no es el primer mandatario o político que tiene comentarios desafortunados contra las mujeres y su movimiento. Otros exmandatario y personajes de la política han sido duramente criticados, por tener algunos comentarios que han sido calificados de misóginos o mchistas.

Vicente Fox

El expresidente Vicente Fox Quesada declaró en alguna ocasión que las mujeres eran "lavadoras con patas". FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM

Tal es el caso del expresidente panista Vicente Fox Quesada, quien fue presidente de México del 2000 al 2006. El 10 de febrero del 2006, en una gira por Mazatlán, Fox soltó uno de los tantos chistes que acostumbraba hacer.

En aquella ocasión, al mandatario se le ocurrió declarar que el 75% de los hogares en México tenían una lavadora, “pero no de dos patas o de dos piernas, sino metálicas”, declaró el expresidente, refiriéndose a las mujeres.

Tras las desafortunadas declaraciones, Fox fue criticado por diversas mujeres, quienes lo calificaron de machista y exigieron una disculpa de su parte. Días después, el expresidente fue entrevistado por TV Azteca, ocasión que aprovechó para disculparse. “Por supuesto que no hay ofensa alguna de mi parte, pero si alguien lo interpretó así, alguna mujer de quienes me están viendo, le pido disculpas, pero amplísimas, amplísimas, con el tema de las lavadoras”, dijo el mandatario.

Enrique Peña Nieto

El también expresidente perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, quien gobernó al país del 2012 al 2018, fue señalado y cuestionado en varios momentos de su administración por sus acciones o comentarios.

Cuando era candidato presidencial, en 2011, se le preguntó a Peña Nieto sobre el precio del kilo de tortilla, a lo que respondió que no era la "señora de la casa".

Antes de llegar a la presidencia, en diciembre del 2011, por medio de una entrevista radiofónica, a Peña Nieto se le preguntó cuál era el precio del kilo de tortilla. Al entonces candidato presidencial se le ocurrió responder: “No soy la señora de la casa”.

Tras esto, fue duramente criticado, a lo que respondió que se había malinterpretado su respuesta y que la estaban sacando de contexto.

Jorge Hank Rhon

El empresario de casinos y amante de animales exóticos, además de exalcalde de Tijuana, también se ha encontrado en situaciones complicadas debido a sus desatinados comentarios.

Fue en 2006 cuando en un acto de campaña del entonces candidato del PRI a la presidencia de la República Roberto Madrazo, que Hank Rhon recordó una frase que había lanzado un par de años antes, cuando buscaba ser alcalde de Tijuana.

Jorge Hank Rhon declaró que su "animal favorito" era la mujer.

En 2004, le habían preguntado que cuál era su animal favorito, a lo que respondió que la mujer, para después aclarar que era una broma y que la mujer era lo más grande de la creación. Sin embargo, dos años después, declaró: “Antes de que me lo vuelvas a preguntar, por tercera vez te lo digo: ¡mi animal favorito es la mujer!”. Y agregó: “Y si conociste a Ava Gardner, sabrás por qué te lo digo”.

Tras dichas declaraciones, el empresario y político fue duramente criticado.

Felipe Calderón

El también expresidente Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional (PAN), también ha estado envuelto en la polémica por algunas declaraciones, calificadas de misóginas. La primera de ellas, fue cuando, tras el presunto asesinato y violación de una mujer indígena de nombre Ernestina Ascencio, por parte de elementos del Ejército, en 2007, en la región de Zongolica, Veracruz, el presidente declaró que: “He estado pendiente del caso de la señora que se dice asesinaron en Zongolica (tras una presunta violación tumultuaria por militares). La CNDH intervino y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida. No hay rastros de que haya sido violada. Ojalá ustedes puedan tener, por sus medios, acceso a esa información”.

El presidente Felipe Calderón Hinojosa, se burló del nombre de la actual titular de la SEP en 2017, Delfina Gómez. EFE/ Esteban Biba/Archivo

Posteriormente, cuando se realizaban las elecciones para el gobierno del Estado de México, el panista se burló del nombre de la entonces candidata y actual titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez. “¿Delfina es nombre propio? ¿O así le dicen por cómo la trata quien la nombró y es su jefe?”, escribió en Twitter el expresidente en aquella ocasión. Al día siguiente, fue borrado el tuit.

Kiko Vega

El exgobernador de Baja California, Francisco Kiko Vega, también perteneciente al PAN, fue señalado por comentarios calificados de machistas. Fue en un evento del 8 de marzo del 2015, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que dijo que las mujeres eran “re buenas” para cuidar a los niños y atender las casas. “Ustedes son lo mejor que nos ha pasado. Están rebuenas todas para cuidar niños, para atender la casa, para cuando llega uno, y a ver mijito, las pantunflitas. No, no, ustedes de veras que son el pilar de la familia y perfectamente lo saben. Muchas felicidades”, declaró el exgobernador.

