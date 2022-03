Padres de niños de guardería ABC pidieron a España no dar el beneplácito a Claudia Pavlovich como cónsul en Barcelona

Foto: El presidente Andrés Manuel López Obrado propuso a la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, como cónsul de México en Barcelona, España. (Foto: EFE/ Gary Williams/Archivo)

Un grupo de padres de los niños que murieron en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, ocurrido en 2009, pidieron al ministro consejero de la embajada de España en México, Nicolás Díaz-Pache, que el Gobierno español rechace el nombramiento de la exgobernadora Claudia Pavlovich como cónsul en Barcelona.

“Es una de las puertas que nosotros queríamos tocar para evidenciar que aquí en México se premia a la impunidad y a la corrupción”, dijo en una breve conferencia de prensa Julia Escalante, madre de Fátima Sofía Moreno, una pequeña que falleció en el incendio de la guardería.

Acompañada por otros cinco padres de las víctimas, Escalante precisó que expusieron a Díaz-Pache que la designación de Claudia Pavlovich como diplomática en España debería rechazarse, ya que la exgobernadora era diputada local cuando sucedió la tragedia.

El 5 de junio de 2009, 49 niños que perdieron la vida en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

“Expusimos que la gobernadora en el tiempo de la tragedia fungía como funcionaria, era diputada local y extendió cartas donde avalaba la solvencia moral de los dueños de la guardería”, agregó.

El 5 junio de 2009, 49 niños murieron y más de 80 resultaron heridos y con secuelas por el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, en Sonora, que se propagó desde una bodega contigua. La estancia infantil era privada, pero funcionaba con el modelo de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

El nombramiento duele

El pasado 17 de enero, la cancillería mexicana propuso a Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), como nueva cónsul de México en Barcelona.

El nombramiento causó polémica pues la exgobernadora de Sonora ha sido señalada por algunos presuntos actos de corrupción.

En nombre de los padres de familia, Escalante dijo que el nombramiento de Pavlovich, que aún tiene que ser ratificado por el Senado mexicano, “nos duele, nos lastima. No es posible que se premie a la impunidad”, indicó.

Recordó que la trayectoria política de Pavlovich está empañada porque mientras gobernaba el estado de Sonora (2015-2021), ocurrió el asesinato de la familia LeBarón, en noviembre del 2019, cuando presuntos miembros del crimen organizado atacaron y asesinaron a 12 miembros de aquella familia, 9 de ellos menores.

“Hay muchos antecedentes por los que ella no debe ser grata en España, ni se le debe de premiar con un consulado”, consideró Escalante.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, confesó la semana pasada durante la presentación de un libro que “el asunto que más le ha conmovido, el que siempre ha considerado más cercano” es el de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, donde una prima de la entonces primera dama del país, Margarita Zavala, estaba implicada.

El presidente de la Suprema Corte, quien ahora está señalado por su cercanía al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que hubo “una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente”.

Durante su conferencia matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por qué el nombre de Claudia Pavlovich no fue incluida en el paquete de nombramientos de embajadores y cónsules que deben ser ratificados por el Senado de la República.

A este respecto. López Obrador aseguró que ya firmó los nombramientos, los cuales están sujetos a la ratificación de los senadores.

“Ya firmé los nombramientos que están sujetos a la aprobación del Senado, ya hay un número importante de nuevos embajadores que se están proponiendo. Ya se tiene el beneplácito de los gobiernos a donde van a ir a representar a México pero todavía el senado no atiende el asunto… El procedimiento es que los convocan, los entrevistan, hay reuniones con ellos y luego pasa al pleno para que se aprueben o no”, precisó.

- ¿Y en el caso de la exgobernadora Pavlovich, por qué no fue incluida?, cuestionó nuevamente la reportera.

“Todavía no se ha presentado, hay consulados que no requieren la aprobación del Senado, otros sí, entonces no sea si sea este el caso, pero lo voy a hacer y ya el Senado va a decidir en su momento”, reiteró.

Con información de EFE

