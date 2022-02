Personal de la policía estatal elementos de la marina habrían agredido a un periodista (Foto: EFE/Daniel Sánchez)

El periodista Guillermo García denunció haber sido víctima de agresión e intimidación por parte de elementos de la Marina Nacional y policías estatales en Colima, quienes presuntamente lo habrían amenazado con “levantarlo”.

La denuncia se realizó a través de las redes sociales De política y algo más, medio local del cual es corresponsal el denunciante.

De acuerdo con lo narrado por el periodista, fue durante la madrugada del jueves 24 de febrero cuando se encontraba en la avenida Pablo Silva García, afuera de una taquería conocida como El amigo. Este sitio está ubicado en la colonia Burócratas en Villa Álvarez.

“En el lugar se encontraban al rededor de 12 elementos, entre ellos dos policías estatales, elementos de la Marina y de Sedena, quienes se encontraban encapuchados casi en su totalidad, a excepción de dos elementos: uno de la Policía estatal, y otro de la marina, quienes fueron los que comenzaron a hostigarme, primero con miradas intimidatorias, y después, directamente preguntándome si traía unas “bombas”, en la mochila que utilizo para guardar mi cámara fotográfica profesional”, contó Guillermo García.

Asimismo, el corresponsal relató que después del tenso momento decidió volver a su moto y se quitó el abrigo para que los agentes de seguridad corroboraran que sólo portaba una mochila. De igual forma dejó de forma visible su gafete de prensa para ser reconocido.

La violencia contra periodistas es un serio problema en el país (Foto: EFE/Francisco Guasco)

Apenas libero el gafete, el otro elementos de la Policía estatal, se acerca a mí, y sin mediar palabra me arrancó el gafete de un tirón; ante esta agresión, no actué de ninguna forma, debido a que no terminaba de entender la actitud del elemento y la inmediatez del hecho me impedía pensar.

Tras estos hechos, García relató que el policía estatal le comenzó a tomar fotografías, por lo que el periodista solicitó al elemento que le dijera su nombre, pero tanto el agente, como los marinos lo habrían hostigado para que se retirara del sitio y no “les cagara la cena”.

Según el testimonio del periodista, para ese punto ya se encontraba afuera del local y entre tres o cuatro agentes ya se encontraban rodeándolo e insistiéndole que se fuera. Por toda la situación y debido a que ninguno de los policías y elementos de la marina se identificaban, Guillermo García se alarmó y tomó fotos al número de patrulla a las placas y al lugar.

Momento en que se acerca el elemento de la Marina que portaba pasamontañas, y comienza a decir “Este wey ya está pidiendo que lo levantemos” “Tú estás pidiendo que te levantemos, ¿verdad cabrón?”, en ese momento y sin mediar respuesta, el elemento me toma fuertemente por el brazo derecho y me lleva a empujones hasta la camioneta, diciéndome que me harán una inspección de rutina, a lo que respondí que estaba bien, pero que yo podía caminar y no había la necesidad de llegar al contacto físico ni ponerse violentos, lo cual en vez de apaciguar el ambiente, lo tensó, haciendo que me llevaran a empujones y jalones a la camioneta más lejana para empezar con la revisión, a la cual tampoco me resistí.

El joven periodista destacó que algunos de los elementos estaban encapuchados (Foto: VOCERÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ZACATECAS)

Tras despojarlo de su cámara y su mochila, le pidieron que colocara las manos sobre la cabeza y García comentó que los elementos lo habrían intentado intimidar diciéndole que si le encontraban algo se lo iban a llevar. También dieron la orden de revisar su cámara, pero cuando el periodista intentó ver qué pasaba lo comenzaron a golpear fuertemente.

“Para esto, el elemento que me llevó casi a rastas, comenzó a decirme que hasta era un pendejo con suerte, y que no tenía idea de la suerte que me cargaba porque me habían agarrado afuera de unos tacos con gente, porque de no ser por eso ‘Te cargaba la verga nada más para que veas como sí somos cabrones’”, dijo Guillermo García.

Después de intimidarlo y seguirlo golpeando por aproximadamente seis minutos, las autoridades le dijeron que agarrara sus tacos y se fuera, además de repetir que sólo se salvó porque estaba rodeado de gente.

Por ello y para preservar su seguridad, el periodista decidió quedarse en el sitio público, pero los elementos continuaron hostigándolo y al final decidieron retirarse.

“No sin antes dejarme en claro que ‘luego se las pagaba’, situación que aunada a las amenazas y agresiones físicas sufridas, actualmente me mantienen preocupado por mi seguridad, no es el hecho se ser periodista o no, es el denunciar que temo por mi vida, mi pecado fue ir a cenar y que ellos creyeran que yo traía una bomba en mi mochila, se que estoy en peligro”, denunció el comunicador.

Ante estos hechos, fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública consultadas por Infobae México señalaron que se iniciarán los procesos de investigación con la información aportada por el periodista y otros datos recabados por la dependencia gubernamental.

