Así fue la muerte instantánea de una mujer que intentó cargar pesas dentro de un gimnasio en Peralvillo

muere mujer en gimnasio peralvillo (Foto: twitter c4jimenez)

Una mujer murió trágicamente tras acudir a un gimnasio en la colonia Peralvillo de la alcaldía Cuauhtémoc, después de intentar cargar una barra de aproximadamente 180 kilogramos de peso.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, los hechos sucedieron el lunes pasado en el gimnasio Gym Fitness Sport, cuando la afectada quien portaba una sudadera gris y un pantalón negro con franjas blancas estaba acompañada de una joven.

En el video compartido a través de redes sociales se puede observar como la mujer se acerca a a la máquina Smith, se sienta en un banco que estaba colocado bajo la máquina y debido al peso que intentó cargar sobre sus hombros, se desplomó instantáneamente.d

Rápidamente un hombre con camisa negra que se encontraba observando, se acercó a ayudar y otras dos personas acudieron corriendo, entre los tres quitaron a la mujer, pero esta cayó tendida sin vida.

En los siguientes momentos de la grabación, los presentes intentan realizar una rápida revisión a la víctima sin obtener ninguna respuesta favorable.

LA mujer cargó aproximadamente 180 kilos (Foto: twitter alzagareporter)

Ante la divulgación de estas imágenes, los internautas no tardaron en reaccionar y algunos comenzaron a cuestionarse si la persona que estaba cerca de la mujer al momento del accidente era su entrenador.

“La joven no pudo sostener los 180 kilos que tenía la barra y los entrenadores nada pudieron hacer por ella, ¿ni siquiera advertirle que no lo hiciera?”, fue uno de los comentarios por parte de los internautas.

Ante estas suposiciones, Carlos Jiménez escribió desde su Twitter:

“ÉL NO ES INSTRUCTOR El hombre de negro q busca ayudar a la mujer accidentada en el gimnasio, no es instructor del lugar. Es un ex agente de @PDI_FGJCDMX q entrena hace años en gimnasios de @AlcCuauhtemocMx. El encargado del gym estaba en otro lado”.

Agentes llegaron al sitio (Foto: twitter alzagareporter)

Cabe señalar que hasta el momento, las autoridades capitalinas no se han pronunciado al respecto, pero fuentes extraoficiales mencionaron que después de acontecer los hechos, peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México acudieron al gimnasio para iniciar las indagaciones pertinentes.

Durante 2021, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de de Estadística y Geografía (Inegi) el 39.6% de la población de 18 y más años de edad en México dijo ser activa físicamente.

Además, la población que realizó deporte o ejercicio físico en instalaciones o lugares privados aumentó de 11.2 a 21.8%, porcentaje cercano al que se tenía en 2019, luego de su disminución en 2020. En este sentido, las cifras reflejaron que los hombres fueron más activos físicamente con 46.7%, mientras que las mujeres representaron el 33%.

“El grupo de 18 a 24 años de edad presentó la mayor proporción de población activa físicamente en su tiempo libre con 64.7 por ciento. El grupo de 45 a 54 años registró la menor proporción con 31.6 por ciento. En el grupo de mujeres de 35 a 44 años de edad se registró la mayor proporción de población activa físicamente con 35.2 %. Esta situación es distinta a la que se había observado en los levantamientos de 2019 y 2020, donde las mujeres más activas físicamente fueron las del grupo de 18 a 24 años de edad”, reveló el Inegi.

