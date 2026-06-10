México

Bienestar animal en Edomex: instalan comisión a un mes de que senadora confesó haber sacrificado 10 mil perros en Tecámac

Por primera vez, el Estado de México pondrá atención al cuidado animal desde el Congreso local

Guardar
Google icon
Ilustración acuarela de perros y cachorros bajo un toldo. Manos humanas los alimentan y acarician, con cuencos de comida, agua y juguetes.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

A un mes de que la senadora Mariela Gutiérrez Escalante admitiera la ejecución de 10 mil perros en Tecámac durante su gestión municipal, el Estado de México dio un giro institucional con la instalación de la Comisión Especial para el Cuidado y Bienestar Animal. Este órgano, presidido por la diputada Paola Jiménez, surge como respuesta directa a la urgencia social de garantizar la protección animal, sin embargo, también puede ayudar a evitar que hechos como el reciente sacrificio masivo se repitan.

La senadora, militante de Morena, reconoció el sacrificio de miles de perros callejeros en un contexto de control poblacional que desató cuestionamientos de activistas y ciudadanos. El episodio, ocurrido en Tecámac, puso en evidencia la falta de políticas públicas integrales en materia de bienestar animal y detona hoy un cambio en la agenda legislativa estatal.

PUBLICIDAD

Un nuevo órgano para la protección animal

La creación de la comisión representa la primera instancia parlamentaria especializada en el bienestar animal en el Estado de México. Según los legisladores, la comisión tiene el mandato de escuchar, diagnosticar y proponer políticas públicas para mejorar la vida de los seres sintientes. La diputada Paola Jiménez enfatizó que el objetivo es avanzar hacia una sociedad más empática y consolidar una agenda pública que priorice la protección animal en la entidad.

Los integrantes de la comisión, entre ellos Sandra Patricia Santos, Carlos Zurita, Héctor Raúl García y Sofía Martínez, coincidieron en la relevancia de establecer bases para una nueva relación entre la ciudadanía y los animales. Insistieron en que el bienestar de los seres sintientes ya no puede tratarse como un tema secundario ni coyuntural, sino como un indicador del desarrollo institucional y social.

PUBLICIDAD

Una mano humana sostiene la pata de un perro de pelaje color beige y uñas oscuras, con el pulgar visible y un fondo oscuro y desenfocado.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Compromiso parlamentario y enfoque integral

En la instalación de la comisión, tanto legisladores como funcionarias estatales reconocieron la importancia de sumar esfuerzos de la sociedad civil, asociaciones protectoras y autoridades estatales. La gobernadora Delfina Gómez fue señalada como una de las principales impulsoras de la agenda animalista en la entidad, dando respaldo moral e institucional a esta nueva etapa.

La diputada Sandra Patricia Santos subrayó que la capacidad de las instituciones para dar seguimiento y construir soluciones permanentes es esencial para transformar la realidad de los animales en el Estado de México. Carlos Zurita, también de Morena, señaló que comunidades más ordenadas y saludables solo se logran cuando se reconoce que el bienestar animal es parte de la seguridad y sostenibilidad social, y no una moda pasajera.

El diputado Héctor Raúl García, del PVEM, llamó a la construcción de un trabajo conjunto entre instituciones, poderes y ciudadanía, al considerar que la creación de la comisión demuestra que es posible edificar un Estado donde el respeto a los seres vivos sea una realidad tangible.

Estrategias y políticas públicas en marcha

Durante la sesión de instalación, Alma Diana Tapia Maya, directora de Cepanaf, destacó la implementación de la estrategia CERA (Captura, Esteriliza, Educa, Resguarda y Adopta), que ya funciona en varios municipios y apuesta por la esterilización masiva, la adopción responsable y la formación de una cultura de respeto hacia los animales.

Tapia Maya advirtió que el bienestar animal está vinculado con la salud pública, la educación y la prevención de la violencia social. Quien es capaz de maltratar a un ser sintiente puede llegar también a agredir a niñas, niños, mujeres o familias enteras, afirmó, al señalar que el maltrato animal suele ser un primer síntoma de conductas violentas.

La ciudadanía ha impulsado la adopción y cuidado de los animales para evitar una tragedia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Imagen Ilustrativa Infobae

La comisión, dotada de una misión clara, tiene por delante el reto de impulsar reformas, coordinar acciones con municipios y la sociedad civil, y construir soluciones permanentes que permitan avanzar hacia una nueva relación entre los humanos y los animales. La expectativa ciudadana es alta, y los legisladores se comprometieron a responder con resultados concretos y medibles, señalando que la protección animal ya forma parte del desarrollo institucional y la convivencia social en el Estado de México.

Senadora de Tecámac confiesa sacrificio de 10 mil perros

La senadora morenista Mariela Gutiérrez, en abril reveló que durante su administración municipal en Tecámac, se había autorizado el sacrificio de 10 mil perros considerados callejeros o sin dueño. El hecho generó indignación social y reavivó el debate sobre la necesidad de políticas públicas centradas en la esterilización, la adopción y la educación ciudadana.

Luego de este sacrificio masivo de perros en Tecámac, el Congreso del Estado de México anunció la Comisión Especial para el Cuidado y Bienestar Animal, con ello, se busca garantizar que la protección animal sea una tarea permanente y vigilada, con acciones y políticas que eviten la repetición de hechos similares.

Temas Relacionados

Edomexbienestar animalperros callejerosCongreso del Estado de Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 10 de junio? Cierran estaciones de la L5, habrá apoyo de RTP

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 10 de junio? Cierran estaciones de la L5, habrá apoyo de RTP

Más de 20 mil infancias en riesgo de abuso y explotación durante el Mundial 2026: lanzan iniciativa para prevenir y reportarlo

Las organizaciones de Reinserta y Grey México buscan impulsar a la ciudadanía a ser más observadora y denunciar cualquier posible caso de este tipo

Más de 20 mil infancias en riesgo de abuso y explotación durante el Mundial 2026: lanzan iniciativa para prevenir y reportarlo

Autonomía, recarga y baterías: esto son los retos del auto eléctrico Olinia, según un experto

El auto tiene limitantes técnicas y estructurales que pueden afectar su competitividad a nivel internacional

Autonomía, recarga y baterías: esto son los retos del auto eléctrico Olinia, según un experto

Profeco despliega módulos y brigadas en todo México para vigilar abusos y aumento de precios durante el Mundial 2026

La iniciativa busca supervisar el comportamiento comercial de hoteles, bares, restaurantes y agencias de viaje; los módulos estarán en aeropuertos internacionales, estadios y plazas públicas

Profeco despliega módulos y brigadas en todo México para vigilar abusos y aumento de precios durante el Mundial 2026

Combate el hígado graso y reducir su inflamación tomando esta cantidad al día de vasos de agua

La enfermedad del hígado graso representa un riesgo creciente en México y en otras regiones, ya que puede progresar hacia complicaciones como fibrosis, cirrosis o cáncer hepático

Combate el hígado graso y reducir su inflamación tomando esta cantidad al día de vasos de agua
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR lleva a proceso a ex funcionario y socio a García Luna por delincuencia organizada y peculado

FGR lleva a proceso a ex funcionario y socio a García Luna por delincuencia organizada y peculado

Adán Augusto evita aclarar si le revocaron la visa por señalamientos de huachicol

Caso Carlos Manzo: Fiscalía de Michoacán ofrece recompensa de 100 mil pesos por José Manuel Jiménez, su exjefe de escoltas

Paco Stanley, bajo la sombra de la muerte de “El Señor de los Cielos”: la conexión inesperada

Trump advierte a México sobre nuevo operativo antifentanilo: “Ahora estamos enfocados en la entrada por tierra”

ENTRETENIMIENTO

Cómo se ve el cáncer de piel: los cuatro signos que indican que debes consultar a un médico

Cómo se ve el cáncer de piel: los cuatro signos que indican que debes consultar a un médico

Fran Meric niega sufrir violencia de su esposo Raúl Sandoval y señala a los culpables de viralizar el rumor

Eva Longoria, James Hetfield, Snoop Dogg y hasta el esposo de Salma: entre los famosos interesados en el futbol mexicano

María José se declara ‘encantada’ de este famoso jugador argentino que participará en el Mundial 2026

El Temach critica a Sheinbaum y Julieta Venegas por “La niña futbolista”: “¡¿Cuál es la necesidad de esto?!"

DEPORTES

Gianni Infantino agradece a Claudia Sheinbaum y a México por el éxito del Mundial 2026

Gianni Infantino agradece a Claudia Sheinbaum y a México por el éxito del Mundial 2026

Así luce la explanada del Estadio de la Ciudad de México previo al partido inaugural del Mundial 2026

Reportera brasileña se sorprende al descubrir una pistola en el traje de un mariachi en Garibaldi, CDMX

¿Quién gana más? Este es el salario de los técnicos mejores pagados del Mundial 2026

Eva Longoria, James Hetfield, Snoop Dogg y hasta el esposo de Salma: entre los famosos interesados en el futbol mexicano