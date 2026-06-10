Bienestar animal en Edomex: instalan comisión a un mes de que senadora confesó haber sacrificado 10 mil perros en Tecámac

(Imagen Ilustrativa Infobae)

A un mes de que la senadora Mariela Gutiérrez Escalante admitiera la ejecución de 10 mil perros en Tecámac durante su gestión municipal, el Estado de México dio un giro institucional con la instalación de la Comisión Especial para el Cuidado y Bienestar Animal. Este órgano, presidido por la diputada Paola Jiménez, surge como respuesta directa a la urgencia social de garantizar la protección animal, sin embargo, también puede ayudar a evitar que hechos como el reciente sacrificio masivo se repitan.

La senadora, militante de Morena, reconoció el sacrificio de miles de perros callejeros en un contexto de control poblacional que desató cuestionamientos de activistas y ciudadanos. El episodio, ocurrido en Tecámac, puso en evidencia la falta de políticas públicas integrales en materia de bienestar animal y detona hoy un cambio en la agenda legislativa estatal.

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Un nuevo órgano para la protección animal

La creación de la comisión representa la primera instancia parlamentaria especializada en el bienestar animal en el Estado de México. Según los legisladores, la comisión tiene el mandato de escuchar, diagnosticar y proponer políticas públicas para mejorar la vida de los seres sintientes. La diputada Paola Jiménez enfatizó que el objetivo es avanzar hacia una sociedad más empática y consolidar una agenda pública que priorice la protección animal en la entidad.

Los integrantes de la comisión, entre ellos Sandra Patricia Santos, Carlos Zurita, Héctor Raúl García y Sofía Martínez, coincidieron en la relevancia de establecer bases para una nueva relación entre la ciudadanía y los animales. Insistieron en que el bienestar de los seres sintientes ya no puede tratarse como un tema secundario ni coyuntural, sino como un indicador del desarrollo institucional y social.

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Compromiso parlamentario y enfoque integral

En la instalación de la comisión, tanto legisladores como funcionarias estatales reconocieron la importancia de sumar esfuerzos de la sociedad civil, asociaciones protectoras y autoridades estatales. La gobernadora Delfina Gómez fue señalada como una de las principales impulsoras de la agenda animalista en la entidad, dando respaldo moral e institucional a esta nueva etapa.

La diputada Sandra Patricia Santos subrayó que la capacidad de las instituciones para dar seguimiento y construir soluciones permanentes es esencial para transformar la realidad de los animales en el Estado de México. Carlos Zurita, también de Morena, señaló que comunidades más ordenadas y saludables solo se logran cuando se reconoce que el bienestar animal es parte de la seguridad y sostenibilidad social, y no una moda pasajera.

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El diputado Héctor Raúl García, del PVEM, llamó a la construcción de un trabajo conjunto entre instituciones, poderes y ciudadanía, al considerar que la creación de la comisión demuestra que es posible edificar un Estado donde el respeto a los seres vivos sea una realidad tangible.

Estrategias y políticas públicas en marcha

Durante la sesión de instalación, Alma Diana Tapia Maya, directora de Cepanaf, destacó la implementación de la estrategia CERA (Captura, Esteriliza, Educa, Resguarda y Adopta), que ya funciona en varios municipios y apuesta por la esterilización masiva, la adopción responsable y la formación de una cultura de respeto hacia los animales.

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Tapia Maya advirtió que el bienestar animal está vinculado con la salud pública, la educación y la prevención de la violencia social. Quien es capaz de maltratar a un ser sintiente puede llegar también a agredir a niñas, niños, mujeres o familias enteras, afirmó, al señalar que el maltrato animal suele ser un primer síntoma de conductas violentas.

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La comisión, dotada de una misión clara, tiene por delante el reto de impulsar reformas, coordinar acciones con municipios y la sociedad civil, y construir soluciones permanentes que permitan avanzar hacia una nueva relación entre los humanos y los animales. La expectativa ciudadana es alta, y los legisladores se comprometieron a responder con resultados concretos y medibles, señalando que la protección animal ya forma parte del desarrollo institucional y la convivencia social en el Estado de México.

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Senadora de Tecámac confiesa sacrificio de 10 mil perros

La senadora morenista Mariela Gutiérrez, en abril reveló que durante su administración municipal en Tecámac, se había autorizado el sacrificio de 10 mil perros considerados callejeros o sin dueño. El hecho generó indignación social y reavivó el debate sobre la necesidad de políticas públicas centradas en la esterilización, la adopción y la educación ciudadana.

Luego de este sacrificio masivo de perros en Tecámac, el Congreso del Estado de México anunció la Comisión Especial para el Cuidado y Bienestar Animal, con ello, se busca garantizar que la protección animal sea una tarea permanente y vigilada, con acciones y políticas que eviten la repetición de hechos similares.

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