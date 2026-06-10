Luis Curiel llega a ‘Rosario Tijeras’: promete romper estereotipos con su “espíritu del mexicano”

La serie Rosario Tijeras estrena su quinta temporada este 10 de junio en Netflix, con nuevas figuras y narrativas dentro de su universo de crimen y violencia. - (Cortesía)

La serie Rosario Tijeras inicia su quinta temporada el 10 de junio en Netflix, incorporando nuevas figuras y explorando narrativas inéditas dentro de su universo marcado por el crimen y la violencia.

Entre los personajes que se suman al elenco destaca Luis Curiel, quien encarna a Pelao. El propio actor anticipó para Infobae México que este rol plantea una visión alternativa sobre la fortaleza masculina.

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Luis Curiel relata que su integración al proyecto coincidió con altas expectativas por parte del equipo creativo. Describe a Pelao como un hombre sensible, alejado de los arquetipos convencionales del género, y resalta la oportunidad de interpretar a una figura noble y valiente.

“Es un personaje noble, valiente, que a simple vista puede resultar patético o inservible en este mundo tan violento, pero después vamos a comprobar que tiene una fortaleza diferente”, puntualizó.

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Para el actor, el valor de Pelao radica en que su fuerza surge de las emociones, no de las armas ni de la violencia. “Las emociones, los sentimientos, son otra forma de combatir el mundo. Y eso es lo que trae Pelao a esta historia”, afirmó.

Un personaje que llegó entre rumores y grandes expectativas

Luis Curiel se incorpora al elenco de Rosario Tijeras como Pelao, un personaje que el actor presenta como una visión alternativa de la fortaleza masculina. - (Cortesía)

Antes de recibir una propuesta formal, Curiel escuchó comentarios sobre el interés de la producción en integrarlo al elenco. Posteriormente llegaron las pruebas de actuación y las conversaciones sobre el rumbo que tomaría la historia.

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Uno de los factores determinantes para aceptar fue reencontrarse con colaboradores con quienes ya había trabajado anteriormente. El actor destacó su relación profesional con Carlos Quintanilla, showrunner de Control Z, proyecto que marcó una etapa importante en su carrera.

“Me comentaron que en esta quinta temporada iban a echar la casa por la ventana, que realmente querían elevar la calidad del proyecto”, recordó. A su juicio, el resultado es evidente en aspectos técnicos como la fotografía y los efectos especiales, elementos que considera superiores a temporadas anteriores.

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La construcción de Pelao desde las heridas emocionales

Curiel describe a Pelao como un hombre sensible y alejado de arquetipos, cuya fortaleza no proviene de las armas ni de la violencia. - (Cortesía)

Lejos de interpretar al típico joven involucrado en contextos criminales, Curiel decidió explorar la dimensión emocional del personaje. Para lograrlo recurrió a una metodología basada en el análisis profundo de la biografía de cada papel.

“A mí me gusta mucho desarrollar la biografía de los personajes y centrarme en qué es lo que les duele, qué es lo que los mueve, cuáles son sus heridas”, explicó.

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En el caso de Pelao, el motor principal es el abandono familiar. “Sufre de abandono de sus padres y todo el tiempo está buscando una motivación, un lugar a donde pertenecer y familia”, señaló. Esa necesidad de pertenencia termina definiendo valores como la lealtad, la justicia y la verdad, convirtiéndolo en un aliado fundamental dentro de la trama.

El actor reconoce además que encontró puntos de conexión personales con el personaje. “Mi búsqueda en esta experiencia y en este cuerpo tiene que ver con encontrar familia. Desde hace muchos años voy recorriendo el mundo intentando encontrar aliados de vida que puedan ser mi familia”, confesó.

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Nuevas masculinidades dentro de un universo dominado por la violencia

El actor afirma que en Rosario Tijeras la fuerza de Pelao nace de las emociones y los sentimientos como otra forma de combatir el mundo. - (Cortesía)

Uno de los aspectos que más entusiasma a Curiel es que Pelao representa una visión distinta de la masculinidad en una producción caracterizada por personajes rudos y confrontaciones constantes.

“Creo que eso es lo que viene a traer este personaje a la saga”, sostuvo. Para él, la evolución de las historias también implica abrir espacio a perfiles más complejos y sensibles.

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“No es un personaje violento, pero no es un personaje cobarde. Es un personaje aguerrido y con agallas, pero es un personaje sensible”, afirmó. El actor considera que durante años se ha asociado la valentía con la agresividad física, una idea que busca cuestionar a través de su interpretación.

“La verdadera fuerza está en otro lugar. Ser sensible es una gran fortaleza. La inteligencia emocional es una gran fortaleza”, señaló. Desde su perspectiva, la capacidad para gestionar emociones y enfrentar la frustración representa una muestra de fortaleza mucho más profunda que la violencia impulsiva.

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El arte de habitar y despedirse de un personaje

Luis Curiel cuenta que llegó a la quinta temporada de Rosario Tijeras entre rumores, pruebas de actuación y expectativas del equipo creativo. - (Cortesía)

Curiel también compartió detalles sobre su proceso creativo y la manera en que aborda cada interpretación. Para él, juzgar a un personaje es un error que limita la construcción actoral.

“Justificarlo significa que lo estoy juzgando”, explicó. Por ello prefiere comprender la naturaleza de cada personaje y actuar desde ese lugar, sin emitir valoraciones externas.

Cuando termina un proyecto, realiza un pequeño ritual para despedirse del papel que interpretó. “Me quito el vestuario y observo esa energía de ese personaje. Agradezco sus enseñanzas y cómo me vino a expandir”, relató.

El actor asegura que cada personaje deja aprendizajes distintos. Algunos permanecen como herramientas útiles para la vida cotidiana y otros simplemente forman parte de una experiencia que debe quedar atrás. “Las que no sirven las trato de identificar y decir: ‘Bueno, eso ya pasó’”, comentó.

El reflejo del espíritu mexicano en Rosario Tijeras

Luis Curiel vincula a Pelao con el espíritu mexicano y dice que enfrenta la adversidad con humor, optimismo, determinación y esperanza. - (Cortesía)

Al hablar sobre lo que espera que el público encuentre en Pelao, Curiel no duda en vincularlo con una característica profundamente arraigada en la identidad nacional: la capacidad de seguir adelante pese a las adversidades.

“Ojalá que se sientan identificados con el espíritu del mexicano”, expresó. Para el actor, el personaje funciona como un contrapunto dentro de un universo caótico y marcado por la violencia.

“Pelao es como la esencia del mexicano”, aseguró. Aunque atraviesa situaciones complicadas, enfrenta los problemas con humor, optimismo y determinación. “Pasa de todo, sufre muchas cosas, pero todo el tiempo lo está resolviendo con humor, con alegría y con agallas”.

Esa visión resume la apuesta de Curiel para esta nueva etapa de Rosario Tijeras: mostrar que la fortaleza también puede encontrarse en la empatía, la esperanza y la sensibilidad. “Es como el mexicano que se levanta, que trabaja, que encara la vida con una sonrisa, que hace chistes, que se ríe, que sigue adelante y que trata de nunca perder la esperanza”, concluyó.