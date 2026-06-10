¿Cuándo fue la última vez que México no clasificó a un Mundial? Las cinco ausencias del Tri en la Copa del Mundo

(Infobae / Jovani Pérez)

A horas del debut de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026, el Tricolor se prepara para disputar su decimoctava Copa del Mundo, una cifra que lo coloca entre las selecciones con más participaciones en la historia del torneo.

México llegará a 18 participaciones en un Mundial, solo por detrás de Brasil, Alemania, Argentina e Italia. Sin embargo, el camino del combinado nacional no ha estado exento de tropiezos. A lo largo de su historia, el equipo se ha perdido cinco ediciones de la Copa del Mundo por distintos motivos, desde eliminaciones deportivas hasta sanciones administrativas.

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Italia 1990, la última ausencia mundialista de México

La ocasión más reciente en la que México no participó en una Copa del Mundo fue en Italia 1990, aunque no se debió a un fracaso en la cancha.

La FIFA sancionó al futbol mexicano tras descubrir que la Selección Sub-20 utilizó jugadores que excedían el límite de edad permitido durante el proceso clasificatorio rumbo al Mundial juvenil de 1989.

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El escándalo, conocido como el caso de los “Cachirules”, derivó en un castigo de dos años para todas las selecciones nacionales afiliadas a la Federación Mexicana de Futbol.

La sanción dejó al Tri fuera de la Copa del Mundo de Italia 1990, marcando la última vez que México estuvo ausente de la máxima competencia del futbol internacional.

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Los fracasos deportivos que dejaron al Tri fuera de Alemania 1974 y España 1982

Antes del caso de los Cachirules, México sufrió dos eliminaciones consecutivas en las eliminatorias de la Concacaf.

La primera ocurrió rumbo a Alemania 1974, cuando el representativo nacional no logró quedarse con el único boleto disponible durante el torneo clasificatorio disputado en Haití.

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Empates ante Guatemala y Honduras, además de una contundente derrota frente a Trinidad y Tobago, sellaron una de las eliminaciones más dolorosas en la historia del equipo.

Ocho años después, el Tri volvió a quedarse sin Mundial al fracasar en su intento por clasificar a España 1982. En aquella ocasión, la fase final de la eliminatoria otorgaba dos plazas y México llegó con posibilidades al último encuentro frente a Honduras, pero el empate sin goles terminó por condenar sus aspiraciones.

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Las ausencias por decisiones de FIFA y boicots continentales

Las dos primeras ausencias de México en una Copa del Mundo ocurrieron en las décadas de 1930.

Tras participar en el histórico Uruguay 1930, el Tricolor no logró acceder a Italia 1934. Aunque había superado la fase clasificatoria de la región, la FIFA determinó que México debía disputar un partido adicional ante Estados Unidos en Roma por un lugar en el torneo. El conjunto estadounidense se impuso por 4-2 y dejó fuera al equipo mexicano.

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Cuatro años más tarde, México tampoco asistió a Francia 1938, aunque en esta ocasión la ausencia respondió a una decisión política y deportiva. Diversas federaciones americanas rechazaron la elección de Francia como sede del Mundial, ya que consideraban que el torneo debía celebrarse en América. Como protesta, varias selecciones, incluido México, se sumaron al boicot y renunciaron a participar.

Con su presencia en el Mundial 2026, México ampliará una racha que comenzó tras su regreso en Estados Unidos 1994 y que lo ha llevado a disputar de forma consecutiva nueve Copas del Mundo, consolidándose como una de las selecciones más constantes del futbol internacional.

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