México

El Temach critica a Sheinbaum y Julieta Venegas por “La niña futbolista”: “¡¿Cuál es la necesidad de esto?!"

La presidenta salió al paso de las críticas que ha recibido la cantautora tijuanense, quien se vio obligada a desactivar los comentarios en su canal de YouTube

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Montaje fotográfico con El Temach sonriente en primer plano a la derecha, Claudia Sheinbaum con rostro serio en el fondo y Julieta Venegas en segundo plano, con efecto de gotas de agua
La controversia de 'La niña futbolista' resurge con las declaraciones de El Temach y el respaldo de Claudia Sheinbaum a Julieta Venegas en el debate público. (Infobae México / Jovani Pérez)

El youtuber Luis Castilleja, más conocido como El Temach, se pronunció sobre la controversia que ha generado la canción “La niña futbolista” justo cuando el gobierno federal atajó el tema.

Durante una participación en un pódcast de deportes, el creador digital calificó la composición como un despropósito del Estado que, lejos de reivindicar al feminismo, solo polariza a hombres y mujeres.

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El Temach: “Ridículo que gaste dinero en una canción”

Las expresiones del Temach se dan poco antes de que la presidenta Claudia Sheinbaum aclarara que la composición fue hecha para un evento especial, no para el Mundial: “La canción de Julieta Venegas nunca pretendió ser la canción oficial del Mundial. Obviamente, está dedicada a las niñas que juegan futbol”.

En un diálogo con los presentadores Juan Pablo Fernández y Archie Balardi para el pódcast Así de Boolas, “La niña futbolista” recibió críticas demoledoras. Fernández subió el tono de la charla al definirla como un “esperpento”.

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Al margen de su calidad musical, El Temach puso el foco en la letra. “Hay una frase que yo dije ‘¿y cuál es la necesidad de esto?’... Llega un punto en donde dice que la morrita de la canción le mete un gol al portero hombre y lo hizo llorar. ¡¿Cuál es el afán?! Ya ni siquiera es que las mujeres también juegan futbol. Es jugamos mejor que ustedes y los hacemos llorar".

Durante la presentación en Palacio Nacional, Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de la Cultura, informó que el tema musical fue solicitado para promover la inclusión, la igualdad de género y la participación de niñas y adolescentes en el deporte.

No obstante, El Temach acusó al gobierno federal de involucrar desmedidamente el feminismo en la agenda pública y provocar polarización, en lugar de empatía.

“Si dices ‘a mí no me gusta eso, ¡ah, odias a las mujeres, tienes una mamá!’ No, no odio a las mujeres, pero esa idea de estarse peleando hombres contra mujeres no le veo el punto", explicó.
Un hombre barbudo con gorra blanca y azul, camiseta oscura y brazos tatuados, sentado y gesticulando mientras habla en un estudio de pódcast
El Temach aparece en el pódcast "Así de Boolas", donde emite su crítica hacia la canción "La niña futbolista". (X: Así de Boolas)

Julieta Venegas veta la canción

Las críticas hacia “La niña futbolista” se centran en su monotonía musical y en que promueve un mensaje feminista en vísperas del Mundial de Futbol varonil.

En plataformas digitales como X y Facebook, cientos de usuarios señalan que la canción debió estrenarse en 2027, año en que se celebrará el Mundial Femenil.

El debate trasciende lo deportivo y llega al ámbito político. Ante la cantidad de mensajes de odio recibidos, Julieta Venegas decidió desactivar los comentarios en el video oficial de “La niña futbolista”.

Julieta Venegas con expresión seria, en un collage con memes que la satirizan: uno en una cama de billetes, otro con Hades y el último en cama diciendo 'No debí'
La cantante Julieta Venegas es el foco de un collage de memes virales en redes sociales, que satirizan su participación en recientes temas musicales. (Facebook: Julieta Venegas / Captura de pantalla)

La medida derivó en que los usuarios migraran al resto del contenido en su canal para dejar mensajes críticos contra la cantautora, a quien acusan de supuesto adoctrinamiento político.

Actualmente, Julieta Venegas realiza una serie de presentaciones en distintos estados de la República. Durante su visita a Monterrey, evitó a la prensa para no hablar del tema. A través de un comunicado, señaló sentirse satisfecha por participar en el proyecto.

“Me gustó inspirar a niñas y grandes a que no se dejen detener ante los obstáculos que otras personas les ponen, sino que vayan tras lo que desean. La hice con mucho cariño; espero que les inspire a jugar y divertirse”, indica.

“La niña futbolista”, original del grupo de rock infantil Patita de Perro, fue grabada por la tijuanense después de que los integrantes rechazaran la invitación para interpretarla en Palacio Nacional, al considerar que una artista femenina debía tener ese honor.

Captura de pantalla de un video de YouTube mostrando a Julieta Venegas cantando con un coro. Debajo, se lee el título del video y el mensaje "Los comentarios están desactivados"
El video oficial de Julieta Venegas "La Niña Futbolista" en YouTube muestra a la cantante con un coro, destacando la decisión de tener los comentarios deshabilitados, lo que generó atención. (YouTube)

¿Quién es El Temach?

El Temach es un polémico influencer y actor mexicano que acumula millones de seguidores en redes al ofrecer consejos de superación masculina bajo el lema “Modo Guerra”. Su filosofía promueve el desarrollo físico, económico y mental de los hombres, instando a su comunidad de “compas” a evitar conductas de ruego en el romance.

Sin embargo, su discurso genera un profundo rechazo social. Críticos y colectivos lo acusan de promover la misoginia, el machismo y dinámicas de manipulación de pareja.

El creador de contenido cobra hasta 2 mil pesos (Facebook/eltemach)
El creador de contenido cobra hasta 2 mil pesos (Facebook/eltemach)

Además, enfrenta señalamientos de sectarismo tras viralizarse rituales de “bautizo” con seguidores jóvenes, lo que ha provocado la cancelación de sus eventos y participaciones en pódcast.

Mientras sus detractores alertan sobre su toxicidad, Castilleja defiende su contenido como un espacio necesario de apoyo emocional ante las crisis de identidad masculinas.

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