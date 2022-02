Líder del CJNG en Zacatecas es uno de los procesados por el asesinato de 10 personas

"El 09" es uno de los dos procesados por el abandono de 10 cadáveres en Zacatecas (Foto: SSP de Zacatecas)

Fueron vinculados a proceso los dos detenidos por el abandono de diez cuerpos al interior de una camioneta al frente del Palacio de Gobierno de Zacatecas el pasado 6 de enero, uno de ellos es Juan Carlos “N”, el 09, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado.

El gobierno de Zacatecas había dado a conocer el día de los hechos que cuatro personas habían sido detenidas por su probable participación en el abandono de los cadáveres de ocho hombres y dos mujeres, pero no se dio a conocer la identidad de los presuntos implicados.

Fue hasta este lunes 21 de febrero que el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja informó que dos de los cuatro detenidos el pasado 6 de enero fueron vinculados a proceso por su presunta participación en los hechos.

El 09 habría sido quien conducía la camioneta marca Mazda modelo CX3 color gris con placas de circulación ZFS980C, que fue estacionada en la Plaza de Armas de la capital de Zacatecas, y fue captado por las cámaras de vigilancia presentes en el lugar.

Los procesados fueron detenidos el día de los hechos (Foto: Reuters)

Después de haber estacionado el vehículo frente al palacio de gobierno de Zacatecas, el responsable de los hechos huyó a pie del lugar y fue visto por testigos que se encontraban en la cercanía del sitio.

Un día después de los hechos, el gobierno de Zacatecas dio a conocer la identidad de cinco de las diez personas asesinadas y abandonadas, así como la captura de cuatro implicados en los hechos, de los cuales sólo se informó sobre su sexo y edad.

De los detenidos, tres eran hombres y una mujer, pero no se han dado a conocer detalles sobre la otra persona que fue vinculada a proceso junto con El 09, pues la fiscalía local no ha informado de manera oficial sobre el hecho.

El gobernador de Zacatecas, David Monreal emitió un comunicado el día de los hechos, en el cual dio a conocer que las autoridades del estado, pero no manifestó los detalles de lo ocurrido:

“Aunque no podemos detallar la información para no afectar el proceso, he instruido a las autoridades competentes para que, en coordinación con la fiscalía del estado, comuniquen los avances de manera constante”, aseguró el mandatario estatal.

El 09 habría sido quien estacionó la camioneta en la Plaza de Armas de Zacatecas (Foto: Twitter/soymexicano2)

El pasado 12 de febrero, fuerzas de seguridad federales detuvieron a Rafael B. O., El Fantasma, jefe de plaza del CJNG en Fresnillo, a quien acusan de haber secuestrado a dos hermanos procedentes de Los Ángeles, California. El presunto delincuente y sus cómplices habrían pedido un rescate de 350 mil pesos a los familiares de las víctimas, quienes se encontraban en Estados Unidos.

Rafael habría sido dirigente de sicarios para el CJNG en Chihuahua, por lo que un juez del estado emitió una orden de aprehensión en su contra por delitos derivados a su participación en diversos hechos violentos, entre los que se encuentran secuestro agravado, homicidio y extorsiones.

El Fantasma operaba en los municipios de Fresnillo, Monte Escobedo y Tepetongo, entidades en las cuales presuntamente ordenó el asesinato de integrante del crimen organizado de bandas rivales, los cuales colgaba sobre puentes en carreteras del estado.

Miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Comisión Nacional de Seguridad (Conase) colaboraron con autoridades estatales para la detención del operador del CJNG, quienes realizaron un cateo en un domicilio de la colonia Cerro Grande de Chihuahua, Chihuahua.

