Citlalli Hernández arremetió contra Felipe Calderón por supuesto intercambio de información en materia de energía

La morenista acusó a Felipe Calderon por supuestamente haber intercambiado información en materia energética (Foto: Cuartoscuro)

La secretaria general del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández Mora, se lanzó contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) por supuestamente haber intercambiado información en materia de energía.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la morenista indicó que Calderón Hinojosa “será juzgado como un traidor de la patria”.

“El señor @FelipeCalderon fue capaz de intercambiar la información estratégica en materia energética de México por unas cuantas monedas. Será juzgado por la historia como TRAIDOR A LA PATRIA. Pueden no estar de acuerdo con AMLO, pero ¿perdonarle eso a Calderón?”, escribió la secretaria general del partido guinda en redes sociales.

Las declaraciones de Hernández Mora estuvieron acompañadas del fragmento de una entrevista que tuvieron los periodistas Alvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en donde los acompañó el académico español Juan Carlos Monedero, quien publicó un texto a la pausa que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con el país Europeo debido a la irregularidades que presentaron empresas energéticas españolas habrían perpetrado en sexenios pasados dentro de territorio nacional.

Citlalli Hernández se lanzó contra Calderón (Foto: Twitter/@CitlaHM)

“Lo que ha hecho López Obrador es de sentido común”, comentó el académico español.

En el material audiovisual, Monedero arremetió contra Ibedrola tras haber subido sus costos en el país Europeo, situación a la que catalogó como “pobreza energética”. Asimismo reveló el posible mondus operandi que se llevo a cabo en sexenios pasados para beneficio de la empresa española.

“Cuando de repente Iberdrola o estas empresas energéticas se permiten el lujo, como tengo lana y el presidente de México anterior no tiene una sensibilidad democrática, lo compro, o se compran al secretario de Energía que tiene toda la información sobre los bienes estratégicos que son secretos. Y resulta que tú como cargo público te llevas todo ese conocimiento a una empresa privada, además extranjera, entonces eso no puede ser”, comentó Monedero.

El pasado 9 de febrero, durante su conferencia matutina, López Obrador sugirió “poner en pausa” las relaciones diplomáticas con España en donde dijo: “Vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. Sí queremos tener buenas relaciones con todos los pueblos, pero no queremos que nos roben. Así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país a robarles, pues tampoco queremos nosotros”.

AMLO dijo que la propuesta de pausar relaciones diplomáticas con España no eran significado de ruptura (Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro)

Ante ello, el Gobierno de España “rechazó tajantemente” las declaraciones del tabasqueño y por medio de un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación resaltó que el país europeo y México “somos socios estratégicos y estamos unidos por profundos lazos humanos, culturales, históricos, lingüísticos y económicos”.

Los dichos del presidente mexicano generaron una ola de reacciones en México y en España.

Una de ellas fue la del ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, quien habló por teléfono con su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, para “aclarar” la propuesta de López Obrador, según confirmaron fuentes diplomáticas a Europa Press.

El mandatario mexicano se ha expresado en reiteradas ocasiones en contra de Iberdrola, empresa dedicada a la producción, distribución y comercialización de energía (Foto: REUTERS/Sergio Perez/File Photo)

Sin embargo, en su conferencia de este jueves 10 de febrero, el presidente mexicano negó haber sugerido una ruptura en las relaciones entre ambos países.

“Lo que dije es: ‘Vamos por el bien de nuestros pueblos a tener una pausa’. No hablé de ruptura. No. Dije ´vamos a serenar la relación´, que ya no se esté pensando que se va a saquear a México impunemente. Ya eso pasó; es una falta de respeto, deberían ofrecer hasta disculpas, no lo han hecho. No importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva” (...) No hay ninguna ruptura, si hace falta aclararlo”, enfatizó.

SEGUIR LEYENDO: