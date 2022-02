Saúl Huerta: vincularon a proceso al ex diputado de Morena acusado de violación y abuso sexual

Saúl Huerta. Cuartoscuro

Saúl Huerta, ex diputado federal por parte del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue vinculado a proceso por los delitos de violación y abuso sexual en Puebla, luego de que un menor lo denunciara tras ser agredido en unos Temazcales de la entidad en 2018.

El Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla le formuló la imputación al ex legislador, quien está preso en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México y por lo cual presenció el acto judicial vía videollamada.

Asimismo, el juez determinó que cuentan con los elementos suficientes para dictarle auto de vinculación al proceso del exfuncionario, sobre quien pesan otros tres procesos por delitos de índole sexual, uno en Puebla y dos más en la Ciudad de México.

La defensa de la víctima y del imputado pidieron una prórroga de tres meses para el cierre de la investigación complementaria (Foto: Twitter/@FiscaliaPuebla)

“De acuerdo con la primera investigación, en el año 2018, el imputado presuntamente agredió de forma sexual a la víctima quien tenía en ese entonces 17 años de edad y le ofreció trabajo como chofer. En otro hecho, en el año 2019, el imputado habría violentado sexualmente a la segunda víctima de entonces 16 años de edad, a quien supuestamente apoyaría con una beca para estudiar”, se lee en el boletín de prensa que compartió la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP) a través de redes sociales.

Según el testimonio de uno de los presuntos agraviados, el legislador contaba con un modus operandi en el que detecta las necesidades de sus posibles víctimas y las explota a su favor.

Cabe mencionar que el pasado 12 de agosto del 2021,elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realizaron los cateos correspondientes a los domicilios conocidos del ex morenista y éste no apareció.

“Catean domicilio de Saúl Huerta en Totimehuacán, Puebla. Agentes de la FGJCDMX inspeccionan el inmueble pero Huerta, imputado de violación, NO está ahí, sino en CDMX”, indicó el periodista Anttonio Neto en su cuenta oficial de Twitter.

Saúl Huerta se entregó a las autoridades y fue trasladado al Reclusorio Oriente (Foto: FGJCDMX)

No obstante, el 13 del mismo mes, el ex morenista apareció en cadena nacional en el programa de Ciro Gómez Leyva en donde aseguró que había acudió a las instalaciones de la Fiscalía para refrendar su dirección y el nombre de sus abogados; sin embargo, una sarta de pretextos le impidieron cumplir con ello.

“Aquí estoy para darla cara en el momento en que sea requerido por un juez de control. yo soy el mas interesado en que esto se aclare. Un inocente no huye. Entonces sé que me vincularán a proceso, que me llevarán a prisión preventiva oficiosa, pero es la única manera institucional de enfrentar este tema. Al final, saldré avante, saldré adelante por una sencilla razón: soy inocente”, indicó Huerta de manera remota para la audiencia de Gómez Leyva.

Fue hasta el 19 del mes antes mencionado que la FGJCDM informó que se cumplimentó la orden de aprehensión por agentes de la Policía de Investigación.

Saúl Huerta fue captado por las cámara de un hotel en la colonia Juárez (Foto: Twitter@c4jimenez)

“Agentes de la @PDI_FGJCDMX de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales cumplimentaron esta madrugada en la colonia Roma, una orden de aprehensión en contra de Benjamín Saúl “N”, por su probable participación en el delito de violación equiparada”, escribieron en el comunicado.

Ese mismo día un juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias. Mientras tanto, quedó encerrado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

En aquella ocasión, Ernestina Godoy Ramos, fiscal capitalina, dijo que el diputado presuntamente violó a un menor de edad en un hotel de la Colonia Juárez en la capital del país en abril de ese año.

