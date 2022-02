Tras audiencia del “Guacho” se reveló que 11 ex militares podrían estar involucrados en la masacre de familia LeBaron

Los ex militares se encargaban de entrenamiento para el cártel de la Líena (Foto: EFE)

Adrián LeBarón dio a conocer los últimos avances de la investigación de la masacre en la cual nueve de sus familiares fallecieron, la cual se presentó durante la audiencia de Luis Alfonso Quintana, el Guacho, quien presuntamente fue el autor material del crimen en contra de tres adultos y seis menores de edad.

El representante de la familia LeBarón comunicó que hay 11 ex militares involucrados en la masacre, quienes habrían sido parte del Ejército y posteriormente pasaron a formar parte del Nuevo Cártel de Juárez, en el cual se desempeñaron como sicarios y entrenadores de pistoleros.

LeBarón aseguró que el Guacho es apodado de esta forma debido a su pasado castrense:

“Es algo importante cómo ex militares se unieron a los grupos criminales, sabemos que la Parka los entrenaba, que por eso a Luis Alfonso le dicen el Guacho, porque son un grupo de castrenses que se unieron a las filas criminales, todo lo revelaron en la audiencia y por eso es importante que conozcamos todos los detalles en audiencia”, manifestó.

El "Guacho" habría sido apodado de esta forma por su pasado castrense (Foto: Twitter/@AdrianLebaron)

De la misma forma afirmó que “Estuvo en toda la audiencia y está pesado todo lo que hacen, con respecto a cuánto militar hay, (la Parka) el que dijo ‘quémenla’, él entrenaba militares y después se dedicó a entrenar sicarios, él sí está vinculado a proceso”, dijo el también activista.

Adrián LeBaron aseguró que no se va “rajar”, pues seguirá dando a conocer todos los detalles sobre el incidente en el cual su hija fue asesinada y calcinada:

“A mí no me la cuenta, que se siga sabiendo lo que pasó en la masacre, no me voy a rajar y voy a seguir adelante, no quiero ser golpeador, sólo quiero dar a conocer todo lo que sucedió el día que murió mi hija y mis familiares”, dijo en una conferencia para medios de comunicación.

El pasado 3 de febrero fue capturado Luis Alfonso Quintana, el Guacho, quien habría participado de manera directa en la masacre realizada en noviembre del 2019, el presunto criminal se encontraba en el poblado de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, lugar en el que se presume que se encuentren más responsables del múltiple homicidio.

Luis Alfonso ha sido señalado por ser uno de los integrantes del cártel de la Línea, organización a la cual se le ha atribuido el ataque en contra de los familiares de Adrián LeBarón.

Adrían LeBarón aseguró que no será "golpeador" (Foto: EFE)

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresecencio Sandoval comunicó que ya se han arrestado a 27 personas por la masacre ocurrida en Sonora, mientras que 11 sospechosos más están siendo buscados por las autoridades.

El 4 de noviembre del 2019, un comando armado interceptó a diversas camionetas en las cuales viajaban tres mujeres y 14 menores de edad, de los cuales sólo ocho niños lograron sobrevivir al ataque armado de presuntos integrantes de la Línea, quienes dispararon en contra de los vehículos con armas de largo calibre, para después calcinar los cuerpos y vehículos en el lugar.

Los sobrevivientes recorrieron alrededor de 15 kilómetros a pie para llegar a la comunidad mormona de la que son parte, la cual se encuentra en Bavispe, Sonora, y es cercana a Nuevo Casas Grandes, lugar del cual provienen varios de los detenidos por el caso.

De acuerdo con las declaraciones de los LeBarón, las familias de las víctimas denunciaron durante ocho horas contínuas el ataque ante las autoridades, quienes hicieron caso omiso de esto, pues no se presentaron en el lugar hasta después de este periodo de tiempo.

