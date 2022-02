Hijo de AMLO habría habitado la casa de Houston tras la firma de contrato de Pemex con Baker Hughes: MCCI

Baker Hughes, empresa petrolera estadounidense, recibió 3 mil 900 millones de pesos por asignaciones en Pemex (Foto: especial)

Se reveló un nuevo capítulo de la polémica alrededor de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido señalado por habitar en una millonaria casa dentro de la zona exclusiva de Cypress, en Texas, contrario a la austeridad republicana que pregona el titular del Ejecutivo Federal.

En esta ocasión se dio a conocer que Baker Hughes, la empresa estadounidense de tecnología energética, habría recibido USD 194 millones por asignaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante los primeros cinco meses que habitó López Beltrán junto a su pareja Carolyn Adams, que equivaldrían a 3 mil 900 millones de pesos.

De acuerdo con información complementaria de la investigación, elaborada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en conjunto con el portal Latinus y la periodista Peniley Ramírez, la compañía norteamericana y dueña de la mansión en Houston habría sido beneficiada con tres ampliaciones de contrato en este lapso.

Baker Hughes recibió asignaciones de Pemex por 3 mil 900 millones de pesos durante estancia del hijo de AMLO (Foto: REUTERS/Chris Helgren)

Luego de que Keith Schilling, ex ejecutivo de relevancia dentro de Baker Hughes, reconociera que José Ramón López Beltrán había sido su inquilino entre agosto de 2019 y julio de 2020, se confirmó que durante los primeros cinco meses de la estancia la compañía petrolera recibió tres asignaciones de Pemex como renovación de contrato.

La segunda ampliación ocurrió en septiembre de 2019 y fue por USD 49 millones; mientras que la tercera fue en enero de 2020 por USD 60 millones, sin aprobación del Consejo de Administración de Pemex, de acuerdo con los medios antes citados.

Fue en agosto de 2019 cuando se dio a la primera extensión adjudicada por Pemex a Baker Hughes con valor de USD 85 millones, revelada previamente por MCCI junto a Latinus, que en conjunto suman un total de USD 194 millones.

Baker Hughes respondió al escándalo de Carloyn Adams e hijo de AMLO, aseguró que la casa perteneció a un ex empleado y no a la empresa (Foto: Intagram / @carolyn121212 )

Esta información aparece luego de que Keith Schilling declarara para el portal de noticias Bloomberg que no sabía quién era el arrendatario de la propiedad, misma que fue desvinculada de Baker Hughes a través de un comunicado de la compañía, donde reconocieron que la casa era de un ex empleado (Schilling) que dejó la empresa en 2019.

Dicho empleado, aclararon, nunca estuvo involucrado con las operaciones de Baker Hughes en territorio mexicano, y la empresa, además, no estuvo inmiscuida en la transacción para que la pareja se hiciera con el inmueble.

Sin embargo, el sitio Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad aclaró que “nunca mencionó que la empresa fuera dueña. Siempre se dijo que la casa que ocupó hijo de AMLO estaba a nombre de un alto ejecutivo”.

Residencia del hijo de AMLO en Houston. (Foto: Mexicanos Contra la Corrupción y la impunidad)

Schilling confirmó lo publicado por su ex empresa y declaró para Bloomberg que “No tenía ninguna relación previa, conexión personal o familiaridad con el arrendatario o la familia del arrendatario de ninguna forma o manera”

“Como es práctica estándar cuando me mudo por trabajo, alquilé mi casa de propiedad personal en el área de Houston a un tercero desde agosto de 2019 hasta julio de 2020. Las partes celebraron un contrato de alquiler típico a precio de mercado. Me pagaban mensualmente, de acuerdo con los términos del contrato de alquiler”, indicó el ex ejecutivo de Baker Hughes.

Según la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus, Schilling fue director comercial y de ventas a nivel global de julio de 2017 a noviembre de 2018, periodo en el que la multinacional obtuvo otros dos contratos en Petróleos Mexicanos (Pemex) de hasta 66 millones de dólares, uno de ellos aún tiene vigencia en el actual gobierno federal.

