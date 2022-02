Ignacio Mier respaldó a AMLO ante críticas por exhibir supuesto sueldo de Loret de Mola: “No violó la ley”

(Foto: Twitter/@NachoMierV)

Ignacio Mier Velazco, coordinador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, salió en defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante las críticas de la oposición por mostrar los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola durante su conferencia matutina.

En una breve entrevista a medios de comunicación previo al inicio de la sesión de este martes 15 de enero, el coordinador morenista aseguró que el mandatario federal no violó la ley al revelar información privada

“¿Violó o no violó la ley el presidente?”, se le preguntó, a lo que Mier Velazco respondió: “No, no la violó”.

El político explicó que en el derecho de réplica, hay plena libertad de los medios de comunicación para cuestionar al presidente, pues al igual que el mandatario federal dijo en su momento, el líder parlamentario aseguró que esto forma parte de la democracia.

Información en desarrollo

