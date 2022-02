La mexicana que se convirtió en el amuleto de suerte de Joe Mixon, estrella del Super Bowl LVI

Kathy Espinosa, el amuleto de Joe Mixon (Foto: Facebook)

Kathy Espinosa solía apoyar a los Steelers... hasta ahora que tiene un camiseta que siente más: la de los Bengals de Cincinnati a quienes les ha representado su amuleto de buena suerte en el turbulento camino que los tiene ahora por enfrentar el Super Bowl LVI.

Consultada por el medio deportivo mexicano CANCHA, la originaria de Acapulco, Guerrero, contó que se trata de “una historia muy loca, casi de telenovela”, afirmó, “yo empecé a apoyar a los Bengals porque a mí me encantan los deportes, pero afortunadamente, y por cuestiones laborales, he podido conocer más del equipo y los jugadores, especialmente a Joe, con quien he desarrollado una gran amistad”.

Ella arribó a Kentucky hace unos 20 años, en búsqueda de establecerse y alcanzar el éxito en la ciudad de Cincinnati, en Ohio, fronttera con el primero. Entonces, con la empresa multinacional Kroger cumplió sus objetivos. Pero también como añadido, todo esto la llevó a desarrollar una gran amistad con Joe Mixon , quien se ha posicionado comocorredor estrella de los Bengals con la que sería su mejor temporada en la NFL desde 2017 cuando llegó a la liga.

Kathy Espinosa, el amuleto de Joe Mixon (Foto: Twitter)

Todo empezó hace unas cuatro temporadas cuando la mexicana conoció al afamado corredor, casi por accidente, en un restaurante de Cincinnati, hace unos tres años. Era el momento también en el que empezaba a cambiar la suerte de los Bengals.

“Joe es de California, conoce a varios mexicanos, está enamorado del idioma español, le encanta la comida mexicana y bailar. Es una persona reservada, sencilla y muy humilde. Afortunadamente desarrollamos una amistad entrañable y me invita a todo sus partidos”, decía Kathy a dicha publicación especializada en deportes.

Además, esta mujer se desempeña nada más y nada menos que como apoyo emcional para el propio Mixon, también como coach personal y hasta como asesorra financiera. Ella cuenta que las primeras veces, al medio tiempo de los partidos, ella le mandaba al corredor sus jugadas por Snapchat, y así él las analizaba casi en tiempo real. Y ahora la comunicación escaló hasta el envío de mensajes a señas, desde el campo hasta las gradas.

“Joe siempre va a las gradas a lanzarle la bola a los aficionados porque eso le relaja. Cuando me ve, me señala y luego se apunta al ojo. Después hace la señal de paz y mueve la mano de arriba hacia abajo. Yo hago lo mismo, así sabemos que ya me vio”, dijo la mexicana.

Joe Mixon (Foto: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

Así, esta mujer, desde las gradas a lado de los familiares de otros jugadores como el pateador Evan McPherson o el quarterback Joe Burrow, le aligera la vida en la medida de lo posible al jugador que está viviendo su mejor campaña en la NFL al sumar 13 anotaciones y mil 205 yardas por tierra.

Aún así, cuenta Kathy, su invitación al Super Bowl que este domingo se disputará en Los Angeles, le cayó de sorpresa, cuando el pasado viernes los tickets le llegaron a su casa. Ella dice que ni siquiera tenía pensado asistir.

En el fútbol mexicana, ella es aficionada a los Pumas. Y cuando llegó a EEUU, esta amante de los deportes estaba con los Steelers, pero la vida la llevó a hacerse de los Bengals. “Desde que llegué acá yo era aficionada los Steelers, pero cuando conocí a Joe hizo hasta lo imposible por hacerme fan completamente de los Bengals. Imagínate, son rivales de división, sus partidos son muy duros”.

Y cuenta que el trato lo cerró Mixon “el año pasado, jugando acá en Cincinnati, Joe tuvo el mejor partido de su carrera con 165 yardas y dos touchdowns. Me buscó para regalarme ese balón y me dijo: ‘Con esto ya eres de los Bengals”.

Así, este 13 de febrero, como en cada partido, Kathy apoyará a su amigo Joe para que le vaya lo mejor posible en este Super Bowl y, como en cada juego, rezará por él para que no se lesione y termine el encuentro sano y salvo.





SEGUIR LEYENDO: