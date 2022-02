El extiburon Rodrigo Herrera señala cuál es la importancia de los hábitos: “Somos lo que hacemos”

Rodrigo Herrera Aspra es dueño de la farmacéutica Genomma Lab. Foto: Twitter / @salchipulpitap

Uno de los empresarios más importantes del país es, sin duda alguna, Rodrigo Herrera Aspra. Él es dueño de la importante empresa farmacéutica Genomma Lab, y según diversos medios, cuenta con una fortuna estimada en USD 600 millones.

Además, Herrera Aspra es uno de los empresarios más simpáticos del país, y eso lo dejó ver tras su aparición en el programa Shark Tank México, en el que participó como panelista o tiburón durante seis largos años, sin embargo, el empresario anunció su salida del programa el martes por medio de sus redes sociales.

Shark Tank es un reality que consiste en que algunos emprendedores que buscan a algún inversionista muestren su producto frente a un grupo de empresarios, quienes analizan si les conviene invertir en su empresa, y si es así, se asocian.

Este famoso programa, producido por Canal Sony está a punto de iniciar una nueva temporada y, con esta, llegaron algunos cambios importantes en su producción, como la salida y entrada de los tiburones.

Y es que Herrera Aspra era uno de los tiburones originales, que se mantuvieron en el programa durante los seis años que ha estado en México. El dueño de Genomma Lab anunció su salida por medio de las redes sociales, en donde se despidió y envió un mensaje a sus seguidores.

“Después de 6 años increíbles con @SharkTankMex en @SonyChannelMX con emprendedores que son un ejemplo de lo que se puede hacer en México, para mi terminó esta etapa. Gracias @kmiret, Sharks y a todo el equipo que son lo máximo! Con mis emprendedores seguiré con todo!!!”, escribió el empresario.

Inmediatamente los usuarios expresaron su tristeza por la salida de este “tiburón” y realizaron comentarios de respaldo a su decisión, así como muestras de cariño por todos los momentos tensos y de diversión que pasaron durante sus seis años de participación.

La importancia de los hábitos

Herrera Aspra es un exitoso empresario mexicano, que ha demostrado tener todas las características de un líder, pues es muy disciplinado, una prueba de ello es el excelente físico que tiene gracias a que acostumbra hacer mucho ejercicio.

En un podcast llamado Cracks, el cual es conducido por Oswaldo Trava, mejor conocido como Oso Trava, el empresario explica la importancia de los hábitos en su vida. En la entrevista Oso Trava le comparte que hay ocasiones que se siente sin energías y estancado, y le pregunta a Herrera si tiene algún tipo de sistema para saber por qué se puede llegar a sentir así, a lo que el empresario responde que sí, y que es algo que tiene que ver con los hábitos.

“Sí, y tiene que ver con los hábitos, nosotros finalmente somos lo que hacemos, si tú determinas que en tu día va a hacer ejercicio, que vas a hablar con las personas que son relevantes para ti, con tus amigos cercanos, con tu familia, si vas a trabajar intensamente, y en el trabajo empiezas a subdividir ese gran malestar en pequeñas actividades y en pequeños problemas, te das cuenta que es una pequeña actividad que la planeas y la ejecutas de manera diferente, y ahí es donde viene el gran cambio”, dice Herrera Aspra.

Y continúa: “Tú enséñame tu agenda de una semana y yo te digo quien eres y quien vas a ser, eso no hay cambio, o sea, tú no puedes estar con los videojuegos, y después de eso irte al cine, y después de eso estar en redes sociales, viendo todo el día, y pensar que vas a ser una persona diferente a una persona sumamente frustrada, fracasada y enviciada con los electrónicos, no hay diferencia, es lo que vas a ser, entonces, si tú construyes tus hábitos y tu calendario todos los días después de una semana es lo que vas a hacer, después de dos te va a costar un poquito de trabajo, después de tres ya ni lo sientes, y ese eres el nuevo tú, esa es la nueva persona”, concluye el empresario.

