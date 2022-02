Menor de 16 años fue secuestrado y asesinado en Jalisco

El menos fue localizado con el cadáver de un hombre (REUTERS/Jorge Duenes)

Eduardo Salomón Puertos Gaytán, de 16 años, fue encontrado sin vida este domingo seis de febrero tras haber sido sustraído de su domicilio en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco.

A través de un comunicado la Fiscalía del estado de Jalisco (FE), informó de lo sucedido:

“Como parte de las acciones de búsqueda de campo y gabinete derivadas de la Desaparición Cometida por Particulares de un adolescente ocurrida el pasado viernes 4 de febrero en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, personal de la Fiscalía Estatal llevó a cabo operativos de búsqueda de manera permanentes en distintos puntos gracias a los cuales se aseguró una finca en la que fue localizado sin vida el joven”, se leyó en el comunicado.

Eduardo Salomón habría sido sustraído de su domicilio el viernes 4 de febrero alrededor de las 14:30 horas, tras la llegada de sujetos desconocidos a su casa, quienes tocaron fuertemente la puerta principal exigiendo que se les abriera.

Ante esto, el menor le pidió a sus dos hermanos menores que se escondieran el baño, mientras que él llamó a su padre para comunicarle la situación; Eduardo Salomón Puertos, su padre, le instruyó que no abriera la puerta y se refugiara.

El joven podría haber sido un sicario reclutado por el crimen organizado (Foto: Cuartoscuro)

Posteriormente, los sujetos lograron ingresar por medio de la fuerza, lo cual fue escuchado por el padre del menor, quien recibió peticiones de ayuda de parte de su hijo, así lo señaló en una entrevista para medios locales:

“Me come el corazón porque no dejo de escuchar: ‘ayúdame, papá’”, dijo el hombre y continuó: “ha de estar con muchísimo miedo. Sabe que no hizo nada malo, sabe que cuidó a sus hermanos por el solo hecho que les dijo que se metieran al baño, prefirió ser él”.

Tras los hechos, los familiares del menor interpusieron una denuncia ante la FE, dependencia que realizó diligencias para dar con su paradero, las cuales resultaron en la localización de su cuerpo sin vida.

“Como consecuencia de estas investigaciones elementos de la Fiscalía Especial De Personas Desaparecidas (FEPD) obtuvieron información de una finca en la colonia Centro en ese municipio en la que se podrían localizar los vehículos participantes en los hechos en los que fue privado de su libertad el joven”, informó la fiscalía local.

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses estudiarán los cuerpos (EFE/ Francisco Guasco/Archivo)

Asimismo, informaron que se realizó un cateo en el domicilio, la cual fue ordenada por un juez de control local; en el sitio, se aseguró el vehículo que presuntamente se habría utilizado para secuestrar al menor, además de chalecos tácticos y objetos punzocortantes.

En el lugar también se encontró el cuerpo sin vida de otra persona, la cual no ha sido identificada por las autoridades y cuyo cadáver, al igual que el de Eduardo Salomón, serán analizados por personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes determinarán las causas de su fallecimiento.

“Los trabajos de investigación relacionados a la carpeta de investigación derivada por la desaparición del adolescente continuarán de manera permanente con la finalidad de localizar a los responsables de este hecho y conforme estos avancen se estará informando a la sociedad a través de los canales oficiales de comunicación”, informó la FE.

El padre del menor aseguró que su hijo trabajaba y se mantenía fuera de conflictos; de acuerdo con usuarios de redes sociales, Eduardo podría haber formado parte de una red de sicarios jóvenes, lo cual habría sido el motivo de su secuestro y posterior asesinato.

SEGUIR LEYENDO: