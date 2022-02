Cinco impresionantes cenotes mayas: los sitios sagrados de sacrificio que ahora atraen turistas

El nuevo primer ministro de Perú renunció tras cuatro días en el cargo

Héctor Valer, presentó su carta de dimisión aceptando su derrota y aseguró que no formará parte del próximo equipo de trabajo que designe Pedro Castillo. Varios partidos políticos no le otorgaron el voto de confianza en el Congreso debido a denuncias de agresiones contra su hija y su ex esposa