Cuál será la posición de México en el conflicto Ucrania-Rusia: analistas responden

Las últimas semanas las miradas en todo el mundo se han centrado en el conflicto entre Rusia y Ucrania que han tensado las relaciones geopolíticas al llevar a las naciones miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a ejercer presión política y hasta comercial en contra de Vladimir Putin.

Rusia está acusada de haber desplegado unos 100 mil soldados cerca de la frontera con Ucrania, en momentos en que Moscú busca que los occidentales se comprometan a que Kiev no se una nunca a la alianza atlántica OTAN.

Ucrania vive desde 2014 un conflicto con los separatistas prorrusos que ha dejado más de 13 mil muertos y que comenzó después de que Moscú anexionara la península de Crimea.

La declaración de Vladimir Putin sobre referencia a misiles preocupó en México, ya que el pasado 24 de diciembre durante su tradicional conferencia de prensa anual ante la pregunta de una periodista, el líder ruso señaló que no es a ellos a quiénes le toca dar garantías para enfriar la tensión en la frontera este de Ucrania.

Respecto las declaraciones de Vladimir Putin sobre la vulnerabilidad de ingresar misiles en la frontera de México-EEUU, el experto internacionalista Francisco García considera que sólo es una "provocación" para ejemplificar su situación y no una amenaza real

“Hemos dejado claro que un mayor avance de la OTAN hacia el este (de Europa) es inaceptable. Nosotros queremos garantizar nuestra seguridad. ¿Acaso hemos puesto nosotros misiles cerca de la frontera de Estados Unidos? ¡No! Han sido ellos los que han puesto armamento a nuestra puerta. ¿Qué pasaría si los pusiéramos en Canadá o México? Antes, acaso, no hubo problemas fronterizos entre ellos? ¿A quién pertenecía California y Texas?”, dijo en aquella ocasión.

Rusos y ucranianos pasan por México para ingresar a EEUU

De acuerdo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), el año pasado, pese a la pandemia por COVID-19, se dio un aumento de detenciones e intentos fuera de la ley para cruzar la frontera desde el lado mexicano por parte de personas provenientes de la Federación de Rusia.

Con base en los datos que otorgó la dependencia estadounidense, antes del 2021 se registraba un máximo de 80 personas arrestadas con nacionalidad rusa; mientras que el año pasado se contabilizó la detención de 6 mil 385 rusos.

Además, las autoridades de los Estados Unidos explicaron que muchas otras personas migrantes logran su objetivo de establecerse en el territorio americano debido a que ingresan con permisos de turista a México y al territorio americano, por lo cual les es fácil el arribo y permanencia debido a que no se les impide el tránsito.

El gobierno mexicano enfrenta un gran reto ya que mantiene una buena relación con todos los países involucrados y no le conviene ponerse a favor o en contra en una posición política

El incidente más reciente ocurrió el pasado 12 de diciembre de 2021, dos autos llenos de inmigrantes rusos intentaron entrar por la fuerza en el puerto de entrada de San Ysidro, en Tijuana Baja California, así lo informó Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Según el comunicado, en el hecho no se registraron heridos como resultado de los disparos, los dos autos tenían un total de 18 inmigrantes indocumentados, todos ciudadanos de Rusia.

El grupo incluyó a 12 personas en el primer vehículo que cruzó la frontera (siete adultos, de 21 a 53 años y cinco niños, de menos de un año a 5 años) y seis personas en el segundo vehículo (cuatro adultos de 24 a 43 años y más) dos niños (de 10 y 14 años).

“Es sólo una provocación”: Francisco Gil Villegas

La Constitución marca que se debe mantener y ofrecer soluciones diplomáticas y pacíficas ante conflictos externos

Francisco Gil Villegas Montiel, licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Ciencia Política por El Colegio de México, doctor en Ciencia Política por la UNAM y doctor en Estudios Políticos por la Universidad de Oxford, considera que estas amenazas no pasarán a mayores.

“Es una provocación muy fuerte donde está lanzando un guiño, no es la primera vez, en la primera Guerra Mundial los alemanes mandaron el telegrama Zimmerman a Venustiano Carranza diciéndoles que si ellos los apoyaban, posteriormente a su vez los apoyarían para recuperar el territorio perdido, lo que hizo Carranza es mandarle de inmediato el telegrama a Woodrow Wilson, quien ya estaba enterado y se hizo un escándalo”, dijo el también miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel III.

Advirtió que en México tendrán ser sumamente hábiles y astutos de saber que Rusia podría estar haciendo proposiciones y que tal vez al presidente Andrés Manuel López Obrador le resulte tentador al recordar que las vacunas Sputnik V fueron donadas a principio de la pandemia, pero que finalmente es un problema para los mexicanos que quieran viajar a los Estados Unidos ya que no son reconocidas en diversos países.

Tropas participan en ejercicios tácticos, que son llevados a cabo por la Guardia Nacional de Ucrania, las Fuerzas Armadas, las unidades de operaciones especiales y simulan una situación de crisis en un asentamiento urbano, en la ciudad abandonada de Pripyat, cerca de la central nuclear de Chernobyl, Ucrania 4 de febrero de 2022. REUTERS/Gleb Garanich

Además señaló que en términos económicos no hay comparación lo que representan los nexos de interdependencia entre México y Estados Unidos, además de que están en juego diversas negociaciones claves como la reforma energética.

Si bien el gobierno mexicano ha mantenido una política de no intervención en política exterior sí ha hecho excepciones como cuando dio asilo momentáneo a Evo Morales.

“Evo estuvo haciendo ciertas llamadas desde México para apoyar a grupos que estaban en contra del gobierno que lo había sacado. Vino el secretario de estado (a México) de Estados Unidos en la mañana y por la tarde Evo Morales se fue de México, sin un ‘comes y te vas’, fue interesante ver el peso que tenía los Estados Unidos”, recordó.

Tanques durante los ejercicios conjuntos de las fuerzas armadas de Rusia y Bielorrusia como parte de una inspección de la Fuerza de Respuesta del Estado de la Unión, en un campo de tiro en Bielorrusia, en esta imagen fija de un vídeo publicado el 2 de febrero de 2022. Ministerio de Defensa ruso/vía REUTERS.

Además hizo énfasis en que México ha solicitado a Estados Unidos diversas negociaciones como el traslado del general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue acusado por cuatro cargos relacionados con narcotráfico en EEUU y posteriormente trasladado a México donde fue exonerado.

Recodó que el artículo 89 constitucional en su décimo apartado que “el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”, por lo que no puede intervenir ni a favor ni en contra.

“A pesar de que hay grandes contradicciones en el gobierno de López Obrador, respecto a cómo se aplican esos principios, que son fundamentales, ha utilizado la interpretación a contentillo con Nicaragua y Cuba, pero lo cierto es que tendría que irse por la salida diplomática”, expresó Gil Villegas.

Entrevista con la internacionalista del Colegio de México, la doctora Soledad Loaeza

Por su parte, María Soledad Loaeza Tovar, analista política e investigadora en el Instituto de Estudios Políticos de París, en la Universidad de Oxford, en el Radcliffe Institute for Advanced Study de la Universidad de Harvard y en el Instituto Kellog de la Universidad de Notre Dame considera que México sabe muy bien que no puede intervenir de ninguna forma.

“México va a defender el derecho de no intervención, la importancia de México es relativa en ese conflicto. México forma parte del cinturón de seguridad del territorio americano y no lo podemos perder de vista, eso nos pone en una posición de mucha fuerza o al contrario de debilidad, ni de lejos podemos permitir que se establezca elementos militares rusos en México, sería suicida”, opinó la experta en Relaciones Internacionales y doctora en Ciencias Políticas.

Además consideró que no es factible que rusos pudieran infiltrarse en México fácilmente con motivos de espionaje.

“Si los rusos tuvieran un sistema de inteligencia en México debe ser muy sofisticado, que tal vez no tuviéramos la posibilidad de detectar, pero quien sí podría tenerlo bien detectado serían los americanos”, consideró la catedrática del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México miembro nivel III por el Sistema Nacional de Investigadores.

El analista del CIDE considera que Rusia ya no tiene tanto poder como lo tuvo en el pasado en comparación con EEUU, por diversas problemáticas económicas y de población

Mientras que Luis de la Calle Pardo, economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y con maestría y doctorado en la Universidad de Virginia, explica que Rusia ya no tiene tanto poder como Estados Unidos, como lo fue en el pasado que ambos poseían un poder equiparable, por lo que a a Putin no le conviene tensar las condiciones políticas con países aliados de la OTAN.

“Rusia es una nación que ha tenido problemas económicos y demográficos graves en la última década. Tiene la misma población de 1989, tiene un problema gigantezco, no reciben migración, por otro lado su economía ha perdido peso, era la novena en el 89 hoy en día es la décimo primera, ha perdido posiciones”, detalló De la Calle Pardo, quien además fue subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía de México.

“Rusia ahora mismo tiene una renta per capita inferior a la de México, para que nos hagamos una idea, entonces tiene condiciones demográficas complicadas, un poderío económico limitado entonces cómo puede enaltecer a su población y evitar que la gente se vuelva contra él. Este autócrata que lleva gobernando décadas no ha conseguido sacarlos de esa postración y una forma sencilla de mirar a otro lado es ampliarla zona de control de Rusia, con Georgia, Crimea, intervinieron en Afganistán y Bielorrusia para sostener autócratas cercanos a Putin no para promover regímenes democráticos”, recordó Luis, quien también fue Ministro para Asuntos Comerciales de la Embajada de México en Washington, D.C., cargo desde el cual tuvo una participación activa en el diseño, promoción e implementación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, TLCAN.

El analista internacional Luis de la Calle considera que México tomará una posición neutral en el conflicto Ucrania-Rusia

“Yo creo que lo que pasa es que Putin vio la posibilidad de explotar debilidades en Europa occidental y en Estados unidos, y probó las aguas, dijo ‘vamos a ver, este Biden está muy débil, acaba de salir de Afganistán, internamente tiene números muy malos’, sabemos que Europa occidental depende en gran parte del gas que viene de Rusia y la amenaza de Rusia siempre es ‘cierro el gas y a ver qué hacen’ y entonces la opción de Putin fue ‘a ver hasta dónde podemos llegar’”, opinó el analista político, quien también laboró en el Banco Mundial como economista de país para las repúblicas Checa y Eslovaca, Polonia y el antiguo Zaire.

“Desde que Andrés Manuel es presidente, México ha tomado la doctrina Estrada, que básicamente es no intervenir en procesos políticos de otros países, sabemos que ha usado esta estrategia de forma interesada según le convenía, nunca intervino en procesos internos mientras Donald Trump fue presidente, de hecho se sabe que no quiso reconocer a Biden hasta que juró en el capitolio”, dijo respecto al presidente mexicano.

“También recordamos que se pronunció contra la destitución de Evo Morales en Bolivia, cuando de alguna forma parece que intentó manipular el resultado, en otros casos claramente ha utilizado la doctrina para decir que él no intervenía como en Nicaragua, Venezuela y Cuba, país que invitó al desfile de las Fuerzas armadas de México sin nombrar en ningún momento los problemas que atraviesa ese país”, añadió.

“Andrés Manuel tiene una buena relación con Putin por las vacunas y por cierta ideología, tal vez por intereses más materiales pero está claro que México no va a intervenir en ese conflicto”, concluyó De la Calle Pardo.

México ya emitió la primera declaración diplomática

El mensaje de Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en debate por crisis en Ucrania

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió este 31 de enero a pedido de Estados Unidos que, junto a sus aliados de la OTAN, intenta disuadir a Rusia de invadir Ucrania al tiempo que prepara sanciones contra Moscú.

En ese consejo México tuvo participación en voz de Juan Ramón de la Fuente, el representante mexicano ante el Consejo de Seguridad de la ONU, cuya postura se basó en evitar cualquier tipo de acción que pueda considerarse hostil en la situación.

“Y México sostiene, junto con lo que ha dicho el secretario General y otros aquí en esta sala que no existe una solución militar en este asunto. Por el contrario, deben privar la diplomacia preventiva y el diálogo como vías de distensión”, enfatizó.

