Agente que rescató a un joven en Metro Pantitlán reveló su nuevo apodo: “Spider-poli”

Policía que salvó a joven en Pantitlán sufrió traumatismo (Foto: Twitter/@tavojeda5)

Hace un par de días, un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México identificado como Wilber Escalante se volvió viral en redes sociales después de realizar un heroico rescate.

Todo sucedió cuando un hombre amagó con saltar de un sitio elevado en la estación del Metro Pantitlán, sin embargo, en el video difundido por redes sociales se pudo observar el momento en que Wilber se lanzó para auxiliar al joven y mediante una cuerda pudo sostenerse para descender junto al ciudadano de 27 años.

El movimiento fue aplaudido por una multitud que se reunió para observar el suceso, quienes alabaron al oficial y reconocieron el acto de valentía; sin embargo, la cuerda se rompió y los dos cayeron, provocando un traumatismo craneoencefálico severo en el policía, de acuerdo con el reporte de la SSC.

Omar García Harfuch celebró el heroico rescate a un joven que quiso aventarse de la estación Pantitlán (Foto: Twitter/@OHarfuch)

El relato oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que, tras varios minutos de diálogo y al percatarse que el hombre se tornaba cada vez más nervioso, “los oficiales intentaron sujetarlo de los hombros, pero por lo incómodo del lugar y el propio peso de la persona no fue posible subirlo, mientras todos los policías se mantenían atentos de sus movimientos”.

El procedimiento empleado por el personal fue atar una cuerda a uno de los pilares del puente y lanzarse rápidamente a la cornisa del puente para rescatar al joven; sin embargo, al momento de descender la cuerda se rompió y los dos impactaron con el asfalto.

Así, después de este difícil momento, Wilber habló de este momento con el periodista Carlos Jiménez (c4jimenez) en su programa para Telediario y contó que a su mamá fue la primer persona a quien le contó del suceso.

“(Me dijo) que estaba un poco loco con eso. Vi el video con ella y me dijo que sí era sorprendente, que si no estaba un poquito loco y no supe que decirle”, expresó.

Asimismo, Wilbert expresó que después del rescato fue llevado al hospital y actualmente tiene una costilla rota.

El agente contó que sus compañeros de trabajo le realizaron algunas bromas y puntualizó que después del suceso lo apodaron Spider-poli.

El agente reveló que sus compañeros le celebraron sus heroicas acciones (Foto: Twitter/@tavojeda5)

En otra entrevista reciente compartida por Televisa News, Wilber le envió un mensaje al joven que intentó arrojarse del puente.

“No es la mejor solución, que la vida tiene muchas cosas por delante y le esperan muchas cosas, que no lo hiciera esa no es la solución”, explicó.

En México el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar el +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al +54-11 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

