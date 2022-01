Motín en el Cereso de Colima: CDHEC exhortó a las autoridades a que compartan información de heridos y fallecidos

Roberto Ramírez, presidente de la CDHEC, señaló como “inaudito” el hecho de que algunos reclusos tuvieran en su poder armas de fuego (Foto: REUTERS/Stringer)

Después de que este martes 25 de enero se registrara un violento motín al interior del Centro de Reinserción Social de Colima, que dejó un saldo de siete internos heridos y nueve muertos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEC) recibió cientos de llamadas de familiares de reclusos desesperados por conocer las identidades de los fallecidos y lesionados.

“Se hace un llamado a las autoridades para que compartan información a los familiares de los internos sobre su estado de salud, ya que la incertidumbre en la que se encuentran es agobiante y desesperante”, informó la CDHEC en un comunicado. “Se propone la creación de una comisión que se encargue de brindar información a quienes acudan a solicitarla”.

Roberto Ramírez, presidente de la CDHEC, señaló como “inaudito” el hecho de que algunos reclusos tuvieran en su poder armas de fuego. “No podemos decir que no hay ningún problema cuando hay nueve personas que perdieron la vida, cuando hay personas heridas y, sobre todo, que al interior de un Cereso, que es responsabilidad del Estado, haya armas”, enfatizó.

“Alzamos la voz para que se investigue y se esclarezca el hecho. La sociedad y las familias de las personas que fueron asesinadas tienen derecho a la verdad”, declaró al Diario de Colima. “Hacemos un llamado para que se brinde atención y la información a los familiares de las personas que resultaron heridas o perdieron la vida”.

Manuel Llerandi Ruiz, secretario de Seguridad Pública de Colima (SSP), reveló los detalles de las primeras investigaciones (Foto: REUTERS/Stringer)

Ramírez aseguró que hechos como los ocurridos ayer en el Cereso “no habían sucedido en Colima”, por lo que pidió que se tomaran cartas al momento para evitar que se vuelva a repetir.

La CDHEC informó que dio apertura “al expediente CDHEC/2V/031/2022, en el que se ha solicitado a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, así como a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, remitan los informes integrales de lo sucedido”.

José Abel Saucedo Romero, exdirector de Prevención y Readaptación Social del Cereso de Colima entre 2016 y 2018, dijo a Infobae México que él ya había alertado sobre el potencial peligro que existía al interior del penal por la falta de personal capacitado, la inexistente clasificación criminológica de los internos y la total indiferencia de autoridades y gobernadores.

“No tienen una adecuada clasificación criminológica de los internos porque no hay suficiente personal especializado, como médicos, psicólogos, trabajadores sociales, criminólogos, etc. Mientras no tengan dormitorios especializados para cada tipo de peligrosidad, los van a tener revueltos y se van a presentar este tipo de problemas”, aseguró.

Se trató del quinto amotinamiento en los últimos dos años (Foto: REUTERS/Stringer)

Manuel Llerandi Ruiz, secretario de Seguridad Pública de Colima (SSP), reveló los detalles de las primeras investigaciones. Incluso aseguró que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estuvo implicado en las ejecuciones con arma de fuego registradas al interior del centro penitenciario.

Respecto a las armas que fueron encontradas al interior del Cereso de la capital del estado, aseguró que fueron lanzadas desde fuera de las instalaciones con el propósito de realizar los ataques en contra de diversos reos. En una entrevista para el espacio radiofónico de Azucena Uresti, el funcionario comunicó que el incidente pudo haber iniciado por un enfrentamiento entre integrantes del CJNG y una banda delictiva local conocida como Los Mezcales.

Según el funcionario, este agrupamiento delictivo habría colaborado con el cártel comandado por Nemesio Oseguera Cervántes, El Mencho; organización que habría solicitado la ejecución de diversos miembros de Los Mezcales tras el rompimiento en su relación.

SEGUIR LEYENDO: