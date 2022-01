Rosario Robles consiguió nuevo amparo: deberán revisar vigencia de los delitos que se le imputan

La derogación de los delitos por los cuales se le acusa podría cancelar el proceso en su contra (FOTO: VICTORIA VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM)

Rosario Robles Berlanga obtuvo un nuevo amparo otorgado por un Tribunal Federal, instancia que reconoció la violación a sus derechos humanos que resultó en su captura y vinculación a proceso, por lo que ordenó revisar la vigencia de los delitos por los cuales está en prisión.

Los miembros del Noveno Tribunal Colegiado del primer Circuito de la Ciudad de México realizaron una votación para determinar si se otorgaba este recurso legal, la cual dos de los tres magistrados aprobaron.

Debido a esto, se deberá atender una solicitud realizada por los abogados de Rosario Robles, quienes buscan que se cancele el proceso en contra de la ex funcionaria, pues pidieron que se revisara la vigencia de los delitos que se le imputaron hace más de dos años.

Según Epigmenio Mendieta, abogado de Robles, el delito de ejercicio indebido del servicio público, en su modalidad de omisión, ya se encuentra derogado por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo cual se le debería otorgar la libertad a la ex funcionaria, quien es acusada de este ilícito en el caso de La Estafa Maestra.

Rosario Robles se enecuentra en prisión desde el 2019 (Foto: Mario Jasso/cuartoscuro.com)

El jurista argumenta que así lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la fracción VII del artículo 327, pues señala que, si un delito es derogado por una ley posterior a su fecha de proceso, éste podrá ser cancelado.

De la misma forma, el equipo legal de Rosario Robles interpuso el pasado miércoles 19 de enero un amparo en contra de la medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue reafirmada en su contra por el juez Ganther Villar Ceballos en la audiencia realizada en diciembre del 2021.

Robles sostiene que el magistrado está empeñado en mantenerla en prisión sin considerar los argumentos para desestimar esta medida cautelar, pues los amparos que ha solicitado para librarse de la cárcel siempre han sido desestimados.

La ex secretaria de Desarrollo Social fue arrestada en agosto del 2019 y posteriormente vinculada a proceso acusada de ejercicio indebido del servicio público, por su desempeño en la administración de Enrique Peña Nieto, en la cual también estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).

La ex funcionaria asegura que se está ejecutando una venganza política en su contra (Foto: Twitter/@jaimelivier)

A pesar de que los delitos que presuntamente cometió no ameritan prisión preventiva, el juez que lleva su caso ha dictado esta medida cautelar bajo el argumento de que existe un alto riesgo de fuga, el cual ha sido negado por la acusada, sus familiares y sus abogados, quienes han propuesto que lleve su proceso en libertad, pues podría utilizar un brazalete de seguridad que informe de su ubicación de manera remota.

Debido a esta situación, Rosario Robles ha denunciado una posible venganza política por parte de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en declaraciones hechas desde el penal de Santa Martha, en el cual se encuentra desde el 2019, afirmó lo siguiente:

“Esta es una venganza, el presidente dice, y yo le tomo la palabra, que de su parte no es. Entonces, ¿de parte de quién es? Porque de que hay una venganza hay una venganza, porque aquí no hay una aplicación de la ley, yo tengo derecho de estar en libertad. Si no es conmigo el pleito, y si no es por parte del jefe de Estado, ¿de quién es?”, aseguró.

Por su parte, el mandatario respondió afirmando que él no toma parte en este tipo de acciones, ya que son inmorales e ilegítimas, por lo que no tiene que ver en el caso, el cual es llevado por el poder judicial sin intervención de su parte.

SEGUIR LEYENDO: