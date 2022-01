Acusan que primo del “Carrete” lidera la Defensoría Pública de Morelos

Foto: @Dulce_Ry / Twitter.

Antonio Mazari Benítez, identificado como primo de Santiago Mazari Hernández, el Carrete, fue nombrado desde 2018 al frente de la Defensoría Pública de Morelos por el gobernador Cuauhtémoc Blanco y aunque había sido vinculado a nexos con el narco a través del alcalde de Jojutla, esas acusaciones no fueron obstáculos para liderar una institución.

Al ser contactada por Infobae México, la dependencia comentó que Mazari Benítez no estaba disponible para confirmar dicho parentesco ni los alcances del vínculo familiar, sin embargo, el ex secretario de Seguridad del estado, Jesús Alberto Capella Ibarra, aseguró en entrevista radiofónica que el líder de los Rojos tiene una relación con quien fuera secretario de Jojutla.

“Así o más claro. En Jojutla pueden platicarles muchas historias de estos sujetos”, publicó en redes Capella Ibarra.

En marzo de 2018 fue revelado que el Carrete había financiado a 11 candidatos de ocho partidos en Morelos para que como alcaldes le garantizaran protección al líder criminal. Entre los señalados estuvo Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, quien llegó a la presidencia municipal de Jojutla y tuvo entre sus más cercanos colaboradores a Mazari Benítez.

Foto: Twitter/@renecruzg

Capella Ibarra fue secretario de Seguridad con Graco Ramírez, titular del ejecutivo estatal de 2012 a 2018. Y este 17 de enero ambos ex funcionarios fueron acusados de pactos con los Rojos, según grabaciones aseguradas por Cuauhtémoc Blanco, quien acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) a presentar su denuncia.

“Estos personajes siempre han sido protegidos de ex gobernadores, existen audios y grabaciones de que Graco y Capella pactaron, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, porque mi personalidad no me lo permite”, dijo a los medios al acudir a las oficinas en la Ciudad de México.

Presuntamente, existen registros donde el propio Santiago Hernández Mazari admitió negociaciones con el exgobernador y Capella Ibarra. De ahí que fueron solicitadas las atracciones y ampliaciones en esas indagatorias.

Pues Cuauhtémoc Blanco fue retratado con líderes criminales enemigos de los Rojos y está en medio de señalamientos por supuestos pactos con el crimen organizado, algo que él y su administración niegan, porque se encargaron de arrestos relevantes de aquellos señalados como cabecillas, además, reviran que todo el escándalo es una guerra sucia de la Fiscalía de Morelos, de ahí que debe intervenir la FGR.





Información en desarrollo...