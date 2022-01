“Hasta donde tope”: Cuauhtémoc Blanco presentó ante la FGR una denuncia por la “guerra sucia” orquestada en su contra

Foto: @Cuartoscuro - @cicinforma / Fb

Este lunes, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, llegó a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ubicada en la Ciudad de México, para denunciar la supuesta “guerra sucia” orquestada en su contra por parte, ha apuntado, actores políticos de la entidad que gobierna, que son detractores a su gestión.

“Hasta donde tope”, señaló Blanco a su salida de la oficina perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR) , “yo no voy a parar”, agregó repitiéndo una vez más que a él le consta que hay jueces, fiscales, policías estatales y municipales que están involucrados con el crimen organizado. “les pagaron las campañas a alcaldes y diputados”, indicó en referencia a quienes, apunta, están ahora armando todo el ataque mediático en su contra. “Aquí estoy dando la cara y no voy a parar y no les tengo miedo, aquí estoy firme”.

La semana pasada fueron desplegadas en Morelos dos narcomantas con mensajes que vinculan a Blanco con grupos del crimen organizado. Al respecto, este fin de semana en conferencia de prensa, el secretario de gobierno del estado, Pablo Ojeda Cárdenas y el comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortíz Guarneros, aseguraron que el gobierno de Cuauhtémoc enfrenta una batalla política contra algunos personajes que buscan desprestigiar su sexenio, quienes habrían manipulado información procedente de las fiscalías General del Estado y Anticorrupción para afectar la credibilidad de su mandato.

“El estado de Morelos está siendo asediado por unos pocos actores políticos del pasado y económicos del presente, pero muy poderosos, con los recursos suficientes para hacer una guerra sucia, intensa y duradera”, recitó Ortiz Guarneros durante la comparecencia ante medios.





