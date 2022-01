Quiénes son los políticos de Morelos incluidos por Cuauhtémoc Blanco en la denuncia que interpuso ante la FGR

(Twitter: @cuauhtemocb10)

Este lunes 17 de enero, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se presentó en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para interponer una denuncia en contra de varios políticos en Morelos presuntamente involucrados con el crimen organizado.

“Hasta donde tope, yo no voy a parar”, señaló Blanco a su salida de la oficina perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR) y agregó que a él le consta que hay jueces, fiscales, policías estatales y municipales que están involucrados con el narcotráfico. “Aquí estoy dando la cara y no voy a parar y no les tengo miedo, aquí estoy firme”, indicó.

En la denuncia Blanco incluyó al diputado del Partido Nueva Alianza (Panal), Agustín Alonso Gutiérrez, exalcalde de Yautepec, en cuyo gobierno se empoderó Raymundo Castro Salgado, el Ray, lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los criminales retratados al lado de Blanco.

A inicios de semana una serie de imágenes sacadas a la luz revelaron que posiblemente el Ray fue protegido de las autoridades de Morelos. Las imágenes se remontan al 13 de abril de 2019, cuando el Ray logró escapar con vida de un atentado que se perpetró en el restaurante de mariscos “Los Estanques”, en la ciudad de Cuautla. Aunque en un principio se llegó a decir que el jefe criminal huyó de la zona apoyado por su cuerpo de seguridad, después se comprobó que en realidad abandonó la marisquería caminando frente a una multitud de policías estatales, sin que ninguno de ellos hiciera algo al respecto.

“Hasta donde tope, yo no voy a parar”, señaló Blanco a su salida de la FGR (Foto: Cuartoscuro)

Cuauhtémoc Blanco también incluyó en la denuncia interpuesta ante la SEIDO al senador Ángel García Yáñez, relacionado en más de una ocasión con la delincuencia organizada (narcotraficantes detenidos llegaron a portar credenciales de los acreditaban como sus asesores) y vinculado sentimentalmente con Esther Yadira Huitrón, operadora y publirrelacionista de Guerreros Unidos/CJNG (así como hermana de la presidenta estatal del Partido Redes Sociales Progresistas).

En una de las lonas halladas en Morelos el pasado 8 de enero se trató de explicar quién estuvo detrás de las filtraciones de la fotografía del exfutbolista con el Ray. “EL CAUSANTE DE LAS AMENAZAS EN CONTRA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS SON POR PARTE DEL NARCO SENADOR ANGEL GARCIA YAÑEZ Y SU GRUPO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA (sic)”.

En la lista también aparece la exalcaldesa del municipio de Miacatlán y actual diputada de Movimiento Ciudadano, Luz Dary Quevedo, así como su esposo, Cutberto Aguirre, coordinador de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano en Tetecala; Celso Nieto Estrada, alcalde de Coatlán del Río; una magistrada del Tribunal Superior de Justicia y el fiscal del estado, Uriel Carmona.

Graco Ramírez, exgobernador del estado, fue señalado por el secretario Ojeda Cárdenas, fue señalado por Blanco afuera de la SEIDO por supuestamente pactar con El Carrete, líder del grupo criminal Los Rojos. La denuncia es, para quien resulte responsable, por los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y lo que resulte, en agravio de la sociedad de Morelos, explicó.

“No voy a parar porque no voy a permitir que estos personajes destruyan mi imagen y aquí estoy dando la cara. No les tengo miedo, aquí estoy firme dando la cara, que no se equivoquen estos narcopolíticos y toda esta delincuencia organizada”, explicó.

SEGUIR LEYENDO: