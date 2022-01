Vicente Fox estalló contra AMLO por Revocación de Mandato: “Si no hay dinero, que no se haga”

Vicente Fox arremetió contra el presidente López Obrador por querer aplicar un plan de austeridad al Instituto Nacional Electoral (Fotos: Cuartoscuro)

El expresidente de la República, Vicente Fox Quesada, arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el partido Morena por querer aplicar un plan de austeridad al Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario mexicano indicó que si el órgano electoral no tiene el presupuesto para llevar a cabo la consulta de revocación, no se debería de realizar, “así de fácil”.

“Si no hay dinero para la Revocación de Mandato, pues que no se haga, así de fácil”

En otro mensaje, Fox Quesada declaró que la “famosa” austeridad que lleva a cabo la llamada Cuarta Transformación sólo se aplica cuando “les conviene”.

El exmandatario mexicano indicó que si el órgano electoral no tiene el presupuesto, no se debería de realizar, “así de fácil” (Foto: Cuartoscuro)

Ante su declaración, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios salieron en defensa del presidente López Obrador y del partido guinda.

“Y como no hay dinero para la revocación de mandato, tampoco habrá para las elecciones presidenciales 2024, pues que no se haga, entonces AMLO estará hasta el 2030 así de fácil” y “Es un mandato de la Constitución don Vicente, la Constitución no se viola, ni la ley. El INE tiene mucho dinero para realizar la Revocación, que se aprieten el cinturón y que bajen sus salarios de casi 300 mil pesos mensuales, la renta de autos lujosos o sus 4 seguros”, fueron algunas de las respuestas.

Al igual que Vicente Fox, opositores de la actual administración se lanzaron en contra de Morena por diseñar un plan de austeridad para que el INE ahorre más de 2 millones de pesos.

El columnista Fernando Belaunzarán escribió en su red social que la verdadera razón para que el mandatario federal ataque al Instituto Electoral es porque “quiere robar la elección presidencial de 2024″.

Javier Lozano señaló que la Secretaría de Hacienda no debería “meterse” con el presupuesto de un órgano autónomo (Fotos: Cuartoscuro)

Mientras que el integrante del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, criticó la estrategia de Morena, pues señaló que la Secretaría de Hacienda no debería “meterse” con el presupuesto de un órgano autónomo, ya que incumple la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“¿Qué ching**os tiene que meterse a @Hacienda_Mexico en el patrimonio de un órgano constitucional autónomo y hacer babosas recomendaciones? Eso NO fue lo que ordenó el @TEPJF_informa #YoDefiendoAlINE”

En otro tuit, el ex secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS) recordó a sus seguidores que el titular de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, aseguró que no hay registro “en la historia de la evolución de los presupuestos anuales” de que se le haya otorgado una ampliación presupuestal a un órgano autónomo.

En el mensaje, Lozano Alarcón manifestó que tampoco existía el capricho presidencial como la consulta ciudadana para la revocación de mandato. “¡Tantita congruencia!”, añadió.

De acuerdo con el Gobierno federal, de aplicar medidas de austeridad, el INE podría contar con 2 mil 972 millones de pesos (Daniel Augusto Cuartoscuro/ Fotografía Cortesía Cuartoscuro)

“De entrada, respeten la autonomía del @INEMexico. Abusivos e ignorantes. #YoDefiendoAlINE”

Y es que de acuerdo con el Gobierno federal, de aplicar medidas de austeridad, el INE podría contar con 2 mil 972 millones de pesos.

El ahorro se llevaría a cabo con la reducción de los sueldos de altos funcionarios, con un total de 718.8 millones de pesos; los gastos operativos como celulares, viáticos y congresos, por un monto de 554.5 millones; usando los recursos adicionales para 2022, por más de 830 millones y eliminando fideicomisos, por un costo de 868.7 millones de pesos.

