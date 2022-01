Javier Lozano en defensa de los empresarios por declaraciones de Miguel Barbosa: “Autoritario y abusivo”

Javier Lozano aseguró que los empresario de Pueblan generan empleos (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

El extitular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, se lanzó contra el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, luego de sus declaraciones entorno a las aportaciones que ha hecho la iniciativa privada entorno a temas de seguridad en la entidad.

A través de su cuenta oficial de Twitter, lugar que ha fungido como escenario donde el poblano ha decidido expresar su descontento hacia las acciones de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como Jefe del Ejecutivo, su proyecto de nación autodenominado como la Cuarta Transformación (4T), así como contra los militantes y funcionarios públicos del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); Lozano Alarcón compartió un video en donde tachó al mandatario estatal de “inepto” y “autoritario”.

“Así reacciona ante una legítima petición de la iniciativa privada de que se refuerce la seguridad pública en nuestra entidad. Dice: ‘nunca han puesto nada’. ¿Quién creen que generan los empleos? ¿Quién creen que paga más impuestos? Los empresarios. Pero este soberbio, inepto, autoritario y abusivo gobernador, con esa prepotencia que lo caracteriza, así les responde”, declaró Lozano Alarcón el pasado 12 de enero.

El poblano compartió un video en donde expresó su sentir ante las declaraciones de Miguel Barbosa (Foto: Twitter/@JLozanoA)

El abogado poblano finalizó dicho material audiovisual pidiendo a Barbosa Huerta que deje el cargo en caso de que “no pueda con el paquete”.

“Si te quedas, cumple con tu obligación de brindar seguridad a todos los poblanos”, sentenció.

Las declaraciones de Lozano Alarcón se dieron un día después de que el mandatario estatal reprochara a la iniciativa privada por sus reclamos sin siquiera aportar “una ametralladora, un chaleco antibalas o una par de esposas”.

“Ojalá la iniciativa privada pusiera, aunque sea una ametralladora, sí, o un chaleco balizado; o unas esposas, verdad; ojalá. Nunca han puesto nada. Y eso sí, exigen seguridad pública porque según pagan sus impuestos. Nunca han puesto nada, pero lo vamos hacer nosotros”, manifestó el mandatario estatal en rueda de medios el 11 de enero.

El Gobernador de Puebla aseguró que la iniciativa privada no realizado aportes en materia de seguridad (Foto: Twitter/@MBarbosaMX)

“Hay que ir y acompañar a los municipios, pero los que menos tienen, no los que ya tienen recursos y un gran número de patrullas, sino los que no tienen, aquellos que el presidente o la presidenta para tener una patrulla ponen sus carritos, porque conozco casos y en los 3 años anteriores repartimos más de 200 patrullas y hemos estado con ellos”, añadió.

Por su parte, el presidente de Coparmex de Puebla, Rubén Furlong Martínez, señaló que el exigir seguridad es un derecho, y no es exclusivo de la iniciativa privada, sino de la sociedad en general.

Por medio de una carta dirigida hacia Barbosa Huerta mencionó que, “si no hay seguridad, no hay Estado”, pues “garantizar la seguridad de la población no es uno de los servicios de la entidad, es su razón de ser”.

La Asociación de Empresarios de la Vida Nocturna en Puebla hizo un llamado a la ciudadania a cuidarse (Foto: Facebook/Asociación de Empresarios de la Vida Nocturna de Puebla)

Cabe mencionar que durante el mismo día que Javier Lozano compartió su audiovisual, la Asociación de Empresarios de la Vida Nocturna de Puebla llamó a sus afiliados a reforzar sus medidas sanitarias y reducir al 50 por ciento los aforos de los establecimientos con el fin de reducir los contagios por lo altos números que se han registrado de casos positivos por COVID-19 en el país.

“A inicios de la pandemia en 2020, nuestro gremio fue uno de los más afectados, evitemos que esto se repita. Como poblanos, los exhortamos a crear consciencia entre sus colaboradores y clientes”, se lee en el comunicado emitido el pasado martes.

