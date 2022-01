Secretario de Seguridad de Acapulco admitió que aumentaron las extorsiones y calificó asesinato de empresario como “vergonzoso”

Empresarios denunciaron una alza en los crímenes violentos en Acapulco (Foto: Cuartoscuro)

Maximiliano Serrano Pérez, secretario de Seguridad Municipal del municipio de Acapulco, confirmó que desde el inicio del 2022 han aumentado las extorsiones a negocios y calificó el asesinato empresario Roberto Morales Silva como un hecho “vergonzoso para las autoridades”.

“Hay llamadas y hemos atendido a varias personas, sin embargo, son demasiadas y se les está haciendo la invitación que se tienen que denunciar estos actos”, confesó el secretario. También señaló que muchas víctimas no denuncian “por el tema de no verse amedrentados, sin embargo, se ha detectado que varios números no se encuentran en Guerrero”.

Luego de las denuncias de extorsión a empresarios, el secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado, Evelio Méndez Gómez, se reunió con varios miembros del sector comercial y empresarial de Acapulco para gestionar patrullajes de seguridad.

“El objetivo es atender y escuchar las necesidades del gremio comercial”, se informó en un comunicado. Irving Jiménez Sánchez, subsecretario de Prevención y Operación, dio a conocer a los empresarios que trabajadores de la Dirección General de Prevención Social del Delito ofrecerán pláticas a comerciantes y empresarios en materia de extorsión, que incluirán temas como tipos de extorsión, medidas preventivas y el uso correcto del número 089.

La víctima era propietario de la cadena Farmacias del Centro, de las cuales tenía diversas sucursales a lo largo del municipio (Foto: Cuartoscuro)

Este lunes, Alejandro Martínez Sidney, director de la Federación de Cámaras de Comercio (Fedecanaco) de Acapulco, exigió a los tres niveles de gobierno frenar los diversos ataques y extorsiones de los cuales son víctimas los empresarios, pues señaló que, tras la temporada decembrina, han aumentado los hostigamientos y exigencias de dinero vía telefónica y presencial por parte de criminales.

De la misma forma, expuso el caso de Roberto Morales Silva, empresario que fue encontrado sin vida por sus familiares tras ser secuestrado tres días antes; la víctima era propietario de la cadena Farmacias del Centro, de las cuales tenía diversas sucursales a lo largo del municipio.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó sobre el caso a través de un comunicado expuesto a través de sus redes sociales, en el cual se manifestó que los familiares del empresario se llevaron su cuerpo antes de que las autoridades lograran acudir al lugar para tomar las evidencias correspondientes al caso.

“La Fiscalía está investigando y estamos en espera de que ellos nos den el resultado, es un tema delicado, muy vergonzoso en este caso para las autoridades, pero se está investigando [...] Se hace mención de un secuestro, sin embargo, estamos en espera de los resultados”, informó el Serrano Pérez.

El Ejército desplegó 220 efectivos más al puerto de Acapulco, Iguala y Chilpancingo (Foto: EFE/David Guzmán)

Por su parte, Martínez Sidney denunció que, además de los delitos cometidos en contra de los empresarios, en las calles de Acapulco el crimen también ha ido a la alza, pues durante los últimos tres meses se han registrado más sucesos violentos en la entidad.

Debido a esto, los empresarios pidieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la alcaldesa de la entidad, Abelina López Rodríguez, a quienes sugirió implementar de manera urgente acciones que frenen la delincuencia en el puerto.

Tras las exigencias de Martínez Sidney, el mando del Ejército desplegó 220 efectivos más al puerto de Acapulco, Iguala y Chilpancingo, lugares en los cuales se ha registrado de manera oficial un aumento en los delitos violentos durante los últimos meses del 2021 y en los primeros días del 2022.

El pasado viernes 7 de enero, un día antes del secuestro del empresario asesinado, el titular de la Novena Región Militar en Guerrero, Celestino Ávila Astudillo afirmó en conferencia de prensa que las violencia en la entidad han disminuido en los últimos días.

