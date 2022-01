UNESCO: en 2021 fueron asesinados 55 periodistas en todo el mundo

El 87 por ciento de los asesinatos de los periodistas que fueron perpetrados desde 2006 no se han resuelto. (FOTO: ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO.COM)

Ser periodista o trabajador de algún medio de comunicación suele ser una profesión de riesgo no sólo en México, sino en todo el mundo por diversos factores que se relacionan directamente con la libertad de expresión.

No es un contexto fácil para quienes decidieron ejercer, pues de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), pues de acuerdo con el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO, 55 periodistas fueron asesinados en 2021, lo que más llama la atención es que dos tercios de ellos se dieron en países que no sufren conflictos armados.

Lo anterior es una muestra de los continuos riesgos a los que se enfrentan los periodistas en su labor informativa diaria, que busca hacer públicas las irregularidades de alguna región.

Hace unos años la situación era distinta, pues en 2013 dos tercios de los asesinatos tuvieron lugar en países que se encontraban en conflicto.

En este sentido, las principales regiones afectadas fueron Asia-Pacífico, con 23 asesinatos, y América Latina y el Caribe con 14.

Es un hecho que el número de asesinatos de periodistas es el más bajo desde hace más de una década, sin embargo, los casos permanecen impunes, pues de acuerdo con datos de la organización, el 87 por ciento de los asesinatos de los periodistas que fueron perpetrados desde 2006 no se han resuelto.

Los asesinatos en Afghanistán fueron perpetrados por la violenta toma del Talibán en agosto y las consecuentes medidas drásticas en los medios de comunicación.

Mientras seis de los asesinatos tuvieron relación directa con el trabajo periodístico, dos personas murieron en una explosión de una bomba en el aeropuerto de Kabul cuando intentaban huir del país, estos no se incluyeron en la lista.

Antes del asesinato, los periodistas son objeto de otro tipo de agresiones, como encarcelamiento, agresiones físicas, intimidación y acoso, principalmente cuando hacen la cobertura de alguna protesta.

En este contexto, las mujeres también padecen estas formas de violencia, ya que en el informe de la UNESCO, “The Chilling: Global trends in online violence against women journalists” que fue publicado en abril, mostró que casi tres cuartas parte de las periodistas encuestadas habían sufrido violencia en línea relacionada con su trabajo.

Dicho informe encuestó a 901 periodistas de 125 países, asimismo, incluyó 173 entrevistas con otros periodistas y expertos, dos estudios de macrodatos que evaluaron más de 2.5 millones de publicaciones en redes sociales que fueron dirigidas a destacadas periodistas como Maria Ressa (Filipinas, ganadora del Premio Mundial de Libertad de Prensa 2021 Guillermo Cano) y Carole Cadwalladr (Reino Unido), así como 15 estudios de caso de diversos países y una revisión de la literatura que cubre cientos de publicaciones de investigación académicas y de la sociedad civil.

La situación en México no mejora

Los siete asesinatos en México fueron selectivos, ya que la mayoría de ellos fueron tras hacer la cobertura de temas locales de política, y fueron perpetrados por el crimen organizado y el narcotráfico.

Asimismo, los altos niveles de impunidad de los responsables de estos asesinatos (los sospechosos sólo han sido detenidos en uno de estos siete asesinatos) y el hecho de que el gobierno haya decidido detener los fondos asignados para el cumplimiento de la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas (LPPDHP), México es la nación más peligrosa del mundo para los periodistas.

Por su parte, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó en el Día Nacional del Periodista a garantizar condiciones de libertad y seguridad para la labor de los profesionales de la información.

En un comunicado, ONU-DH dijo que además de reconocer a quienes ejercen el periodismo, “es esencial reafirmar el compromiso con la libertad de expresión, la creación de condiciones de libertad y seguridad para la labor periodística, así como el combate a la impunidad”.

