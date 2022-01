CDMX estima derrama de 4 mil millones de pesos por festejo del Día de Reyes Magos

(Foto: EFE/José Méndez)

La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) informa que las celebraciones relacionadas al Día de Reyes Magos, compuestas principalmente por la compra de juguetes, artículos electrónicos, dulces, ropa y la tradicional rosca de reyes dejará una derrama de 4 mil 439 millones de pesos para la Ciudad de México.

El titular de SEDECO Fadlala Akabani Hneide, explicó que esta cantidad es superior en un 50% a la registrada durante el año 2020, siendo un indicador muy importante que permite ver las dimensiones de la recuperación económica de la capital del país.

“Con la derrama económica de 4 mil 439 millones de pesos, resultarán beneficiadas 10 mil 623 unidades económicas en la ciudad conformadas por panaderías y dulcerías hasta jugueterías y centros comerciales” explicó el funcionario local a través de un comunicado difundido por el gobierno capitalino.

Seguridad para los Reyes Magos

(Foto: Artemio Guerra / Cuartoscuro)

El gobierno de la Ciudad de México anunció que el 5 de enero de este año, se dará un operativo de seguridad, el dispositivo contará con 14 mil 628 policías, 2 mil 470 vehículos, 10 motocicletas y 25 ambulancias, recomienda a la ciudadanía a respetar los protocolos sanitarios por el virus Sars-Cov-2, como el uso obligatorio de cubrebocas y gel antibacterial.

Los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)de la Ciudad de México, reforzarán las medidas y acciones de vigilancia, seguridad, vialidad y prevención, en las 16 alcaldías de la capital.

Además se contará con el apoyo de operadores del Centro de Control y Comando (C2) y del Centro de Control, Comando, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) con los cuales se buscará tener el monitoreo constante. En caso de cualquier anomalía que ponga en riesgo la seguridad de la población y, en su caso, detener a aquellos que cometan algún ilícito e iniciar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con el anunció emitido por la Secretaría de Seguridad se desplegará a 14 mil 628 uniformados de las policías de Proximidad, Metropolitana y complementarias.Quienes trabajarán en coordinación con las autoridades de las 16 alcaldías, de la Ciudad de México.

(Foto: Twitter/ @kiwilimon)

El operativo contará con el apoyo de 2 mil 470 vehículos oficiales, 10 motocicletas, 25 ambulancias, dos unidades de rescate, 20 moto ambulancias y un helicóptero de los Cóndores que realizará sobrevuelos de prevención.

Sheinbaum descartó rosca de Reyes masiva en el Zócalo

Melchor, Gaspar y Baltazar están a días de llegar para repartir juguetes a todos los niños y niñas, sin que falte la rosca de Reyes; no obstante, este año no se llevará a cabo la partida masiva del tradicional pan en el Zócalo de la Ciudad de México.

Así lo dio a conocer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,quien también descartó cualquier actividad masiva con motivo de la celebración del 6 de enero.

“Por lo pronto el 6 de enero no tenemos ninguna actividad especial, masiva, en el Zócalo de la ciudad”, indicó la mandataria capitalina tras la entrega de obras en la Escuela Secundaria No.11 “Adriana García Corral”.

Sin embargo, explicó que las romerías de Los Reyes Magos seguirán instaladas, ya que hasta ahora no hay una alarma especial ante el incremento de casos de COVID-19, pues no se ha presentado repunte en las hospitalizaciones ni en las muertes, por lo que seguirán las mismas medidas sanitarias.

“Por el momento es lo que se viene dando de las medidas sanitarias. No hay ninguna alarma, digamos en la ciudad, frente al incremento de casos dado que no se representan en términos de hospitalizaciones, y la otra parte importante es decir que hay contagios, pero la enfermedad no es grave eso es gracias a la vacunación”, detalló la alcaldesa.

