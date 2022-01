“Tu mamá”: así respondió Sandra Cuevas a un internauta que criticó su fotografía con Javier Lozano

Sandra Cuevas compartió una fotografía con Javier Lozano y le llovieron críticas (Foto: Twitter/SandraCuevas_)

De nueva cuenta, la polémica Sandra Cuevas acaparó los reflectores tras haber respondido a algunos internautas que la criticaron mediante su cuenta oficial de Facebook luego de publicar una fotografía en la que aparece acompañada de Javier Lozano, uno de los personajes que más ha criticado a la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“El día de hoy tuve el gusto de comer con el Lic. Javier Lozano Alarcón, aguerrido opositor del actual sistema. Agradezco el apoyo que siempre ha mostrado hacia mi persona y mi gobierno, en momentos de crisis cuando algunos se han alejado o permanecido en silencio”, escribió la abanderada de la coalición integrada por los partidos PRI, PAN y PRD.

Sin embargo, lejos de haber generado comentarios positivos hacia la alcaldesa, varios internautas arremetieron en su contra y se dedicaron a descalificarla, situación que generó una respuesta por parte de Sandra Cuevas. Su publicación provocó que un internauta la tildara como una “ridícula” y ella respondió a dichos comentarios con la siguiente frase: “tu mamá”.

La polémica alcaldesa respondió a los internautas que la criticaron (Fotos: Facebook/ Sandra Cuevas)

La respuesta de Cuevas generó varios “Me divierte” y otros usuarios de la misma red social comentaron que esperaban que la alcaldesa hubiera puesto “en su lugar” a Javier Lozano, ya que esta logró ganar la alcaldía de la capital gracias a López Obrador. “Yo soy lo que soy por mí, por nadie más. Saludos”, respondió la también doctorante en derecho, quien recientemente dio a conocer mediante Twitter que llevó a cabo la primera rueda de prensa del 2022 para difundir los logros y acciones que se realizarán este año en la demarcación.

Desde antes de tomar el mando como alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas ha generado diversas polémicas. Una de las principales es el equipo de seguridad privada que la rodea y también el vehículo en que se transporta; esto sumado a la ceremonia de toma de posesión, por la cual fue altamente criticada en redes sociales luego de que la mandataria asumiera el cargo en una alfombra roja y usara mariposas a la par del encendido de juegos pirotécnicos, situación por la que algunas concejales de la oposición la acusaron de maltrato animal ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa).

Además, la vestimenta y la vida de lujo de la política de Va por México han eclipsado sus acciones frente a la demarcación. Los diseños de la famosa Carolina Herrera han sido las apuestas de Cuevas en diferentes eventos, pues durante una reunión con la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, la alcaldesa lució un lance shirt dress rojo. Según la página oficial de la diseñadora, cada prenda de este tipo supera los 10,000 pesos.

La alcaldesa de Cuauhtémoc ha generado polémica tras su actividad en redes sociales y en eventos públicos (Foto: Twitter/@SandraCuevas_)

Otra controversia de Cuevas fue su participación en una entrevista en el el espacio Desayunando, del canal Atypical Te Ve de YouTube, encabezado por el comunicador Carlos Alazraki, en el que la funcionaria aseguró que no le “gustaban los pobres”. “Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres. A mí no me gustan los pobres, yo fui pobre y no me gustan los pobres”, señaló en el espacio conducido por el también publicista.

Sandra Xantall Cuevas Nieves se ha desempañado como empresaria. Estudió comercio internacional en la Universidad del Valle de México y cuenta con una maestría y un doctorado en el Centro de Estudios Jurídicos. Es fundadora del proyecto social México Bonito y dueña de la galería de arte contemporáneo 11:11, así como de la productora de eventos Danika.

