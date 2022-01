Frases de amor para desearle feliz Año Nuevo a tu pareja

Para darle las gracias a tu pareja por un año más juntos puede ser por medio de frases que demuestren lo importante que es para ti (Foto: Pixabay)

El Año Nuevo en la cultura popular mexicana es una oportunidad de comienzos, de mejorar la relación de pareja y de planear varios propósitos. Para festejar el cierre del 2021 y darle la bienvenida a un nuevo ciclo con tu esposa, esposo, novio o novia uno de los detalles especiales es escribirle para desearle felicidad o agradecer por compartir momentos importantes juntos. Aquí te decimos algunas frases para dedicar a tu amor.

Frases para agradecer:

Las frases o citas pueden ir acompañadas de algunas fotos o imágenes de tu persona especial para recordar algunos de sus momentos juntos.

* Este año que pasó he sido muy feliz gracias a ti, espero seguir compartiendo momentos importantes contigo. ¡Feliz Año Nuevo 2022!

* “Gracias por formar parte de mi vida durante todo el año que pasó. Ahora solo anhelo que sigas a mi lado, me tomes de la mano y disfrutemos juntos de este inmenso amor”.

* Soy la mujer (u hombre) más afortunada por compartir mis días contigo. ¡Muchas gracias por este 2021! seguiremos cumpliendo nuestras metas. ¡Feliz año, amor!

Frases para Año Nuevo.(Foto:Captura)

* “Te agradezco porque cada día de este año me has hecho sentir muy especial. También quiero asegurarte de que seguiremos siendo tan felices como hasta ahora. ¡Feliz Año Nuevo!”.

* “Tu sonrisa iluminó mi camino durante todo este año, por lo que ahora y siempre sé que cuento con tu gran amor. Gracias por ser como eres, por quererme tanto y tomar mi mano para seguir juntos este camino”.

Palabras para el amor de tu vida:

* ¡Muchas gracias! por otro año juntos, quiero compartir todos los días de mi vida contigo; eres el amor de mi vida. ¡Feliz Año Nuevo!

* Fuimos afortunados por tener salud este año y de pasar días llenos de mucho cariño. ¡Gracias por todo! amor de mi vida, te amo ¡Feliz Año Nuevo!

* “Para este Año Nuevo no deseo lujos, ni regalos, ni cenas en restaurantes caros. Lo único que me importa es saber que a las doce de la noche estaremos abrazados y tomados de las manos como símbolo de nuestra unión. Una unión que permanecerá fuerte con el paso de los años y que será motivo de muchas alegrías”.

El Año Nuevo en México es una celebración que tradicionalmente se comparte con los seres queridos y con la pareja (Foto:Captura)

* Te agradezco mucho por las alegrías; los abrazos; los cuidados y todo el amor que me diste durante estos 365 días. Quiero pasar toda mi vida contigo y cada año cumplir nuestros sueños juntos. ¡Feliz 2022!

* ¡Feliz Año Nuevo, amor! he sido muy afortunada por tener a alguien como tú en mi vida; me ayudas a ser mejor persona; me llenas de felicidad y sólo quisiera compartir el resto de mis días contigo.

* Este año ha sido increíble gracias ti, eres el amor de mi vida y espero que en el 2022 cumplamos nuestros propósitos. Te amo, ¡Feliz Año!

Citas de escritores para despedir el año y celebrar un nuevo ciclo:

* “De todos los sonidos de campanas la más solemne y conmovedora es la que suena en año viejo” -Charles Lamb.

* El año viejo se ha ido, deja que el pasado entierre a sus propios muertos. El año nuevo ha tomado posesión del reloj del tiempo. Todo lo que llega son deberes y posibilidades durante los próximos doce meses. -Edward Payson.

(Foto: Infobae México)

“Todo hombre debe debe nacer de nuevo el primer día de enero. Comenzar una nueva página” -Henry Ward Beecher.

Para motivación:

“El arte de vencer las grandes dificultades se estudia y adquiere con la costumbre de afrontar las pequeñas”. -Cristina Belgioio

“No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar”. -Angela Davis

“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”. -Rosa Luxemburgo

“No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente” -Virginia Wolf.

