Videojuegos de Nintendo fueron los más vendidos en Amazon este 2021

Super Mario 3D World + Bowsers Fury, una aventura actualizada que llega con una nueva historia inédita y con modo multijugador en línea (Foto: EFE/Foto cedida)

De acuerdo con Amazon, los videojuegos que sus usuarios prefirieron comprar este 2021 en su plataforma fueron los de Nintendo, pues de un listado de 20, 19 fueron cartuchos físicos para Switch.

Según los datos de la tienda, el juego que ocupa el primer lugar es Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Detrás de este hay un listado de varios títulos exclusivos de Nintendo Switch o lanzados para la consola híbrida.

Los títulos fueron:

1. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

2. Just Dance 2022 (Nintendo Switch)

3. Animal Crossing: New Horizons

4. Pokémon Diamante Brillante

5. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

6. Mario Party Superstars

7. Mario Kart 8 Deluxe

8. Super Smash Bros. Ultimate

9. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

10. Metroid Dread

Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente (Foto: Nintendo)

11. Pokémon Perla Reluciente

12. Super Mario Odyssey

13. New Pokémon Snap

14. Minecraft (Nintendo Switch)

15. Just Dance 2021 (Nintendo Switch)

16. Luigi’s Mansion 3

17. Super Mario Party

18. Carnival Games (Nintendo Switch)

19. Super Mario Bros. U Deluxe

20. NBA 2K22 (PS4)

De tal modo, el único título para una consola diferente a la Nintendo Switch fue NBA 2K22.

Por otro lado, las tarjetas de regalo de las plataformas de videojuegos más compradas fueron:

1. Play Station Store Gift Card

2. Xbox Gift Card

3. Nintendo eShop Gift Card

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Foto: Nintendo)

Entro otros productos para gamers calificados por Amazon como bestsellers, son:

1. Tarjeta de regalo para Roblox

2. Oculus Quest 2

3. Tarjeta microSDXC con licencia para Nintendo Switch

4. Auriculares estéreo con micrófono para gaming (Bengoo G9000)

5. Control para Nintendo Switch

6. Film protector de vidrio templado para Nintendo Switch

7. Control para Play Station Wireless

Lo anterior también demuestra que los jugadores de Nintendo prefieren adquirir tanto juegos como aditamentos a través de Amazon, mientras que los de Microsoft y Sony prefieren hacerlo en otros medios.

Los torneos de eSports más vistos en el año

Quizá por la influencia de la pandemia, este año más aficionados sintonizaron los eventos más icónicos de juegos como CSGO, League of Legends, VALORANT, Dota 2, Free Fire, PUBG y PUBG Mobile, Hearthstone, Wild Rift, Mobile Legends y muchos más esports. Para muchas disciplinas como CSGO, Dota 2 y PUBG, se trató de la vuelta a los mundiales y torneos internacionales más destacados que se ausentaron durante los períodos más intensos de la pandemia.

Superliga del videojuego League of Legends (Foto: EFE/Alejandro García)

El PGL Major de Estocolmo y las BLAST Premier Fall Finals fueron tan lejos como convocar una audiencia en vivo que le recordó a todos los aficionados de CSGO que se trata de una experiencia sin igual.

La lista de los títulos con más horas vistas sitúan a los dos MOBA más longevos y consistentes en primer y segundo lugar: Worlds 2021, el gran evento de League of Legends -que tuvo lugar en Reikiavik (Islandia) y coronó a los chinos de Edward Gaming como campeones ante los últimos defensores de DWG KIA- se posicionó como el claro favorito y contó con más de 174 millones de horas de visualización (sin siquiera tener en cuenta la cantidad acumulada en plataformas de China).

The International 10 fue la competencia global más importante de Dota 2, que cuenta con el récord de prize pool que en esta edición superó los 40 millones de dólares, acumuló un total de 107,23 millones de horas vistas. Sus finales atrajeron a las audiencias de Rusia y China en una gran final que cruzó a PSG.LGD con el underdog imparable, Team Spirit, que se quedó con el gran premio.

Seis de las diez partidas más populares le pertenecieron a Mobile Legends, un reflejo del alcance de una escena que crece a pasos agigantadas y que pone a los esports de móviles en el foco del mercado, con un panorama prometedor que capta la atención de grandes marcas, como también es el caso con títulos como PUBG Mobile y Free Fire, con ejemplos claros como la colaboración de la Confederación de Fútbol de Brasil (CBF) como sponsor oficial del popular battle royale mobile de Garena.

