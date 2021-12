Estos títulos llegan en enero al Play Station Plus

Persona 5 Strike llega a Play Station Plus (Foto: Play Station)

Para comenzar con el pie derecho el Año Nuevo, este enero del 2022 Play Station Plus renovará su lista de juegos, agregando tres títulos a su biblioteca que pronto podrán disfrutar sus usuarios.

Los videojuegos disponibles para agregar a la biblioteca de juegos a partir del 4 de enero y hasta el martes 1 de febrero son Persona 5 Strikers, Dirt 5 y Deep Rock Galactic.

Persona 5 Strikers (para Play Station 4): “Salten al elegante mundo de Persona en una nueva historia con los Ladrones Fantasma mientras se embarcan en un épico viaje en la carretera por Japón”, señala Play Station.

Unas vacaciones de verano con amigos toman un giro inesperado a medida que emerge una realidad distorsionada que los embarca en una historia donde deben luchar contra personajes que cometen actos corruptos que se apoderan de la ciudad. Deben controlar de forma dinámica a su equipo durante los combates de acción, mientras descubren la verdad y recuperan los corazones de aquellos que encarcelados en el centro de la crisis.

Jugos que llegan a la Play Station Plus (Foto: Play Station)

Dirt 5 (para Play Station 4 y 5): “Conquisten las impresionantes rutas mundiales y conduzcan una icónica lista de autos en una experiencia de carreras todoterreno amplificada”. En este título hay carreras todoterreno en donde podrán participar hasta cuatro jugadores gracias a la pantalla dividida; también se puede disfrutar del multijugador online modo de creador de escenarios, entre otros.

“Exploren nuevos caminos en todo el mundo, ya sea en grava, hielo, nieve y arena, con autos que van desde íconos del rally, camiones y hasta héroes GT. Corran por más de 70 rutas en 10 ubicaciones globales: desde el río East River congelado en Nueva York hasta el brillo de la Aurora boreal de Noruega”.

Deep Rock Galactic (para Play Station 4 y 5): es un FPS cooperativo de 1 a 4 jugadores que incluye enanos espaciales, “entornos 100% destructibles, cuevas generadas de forma procedural y hordas de monstruos alienígenas interminables”. En este videojuego se debe trabajar en equipo para excavar, explorar y abrirse paso a través de un enorme sistema de cuevas en donde los jugadores se enfrentarán a hordas de enemigos y valiosos recursos.

Imagen representativa del videojuego Dirt 5 (Foto: Archivo)

Cabe recordar que así como estos tres juegos llegan a la biblioteca para descargar otros saldrán y dejarán de estar disponibles. Dicho de otro modo, solo estarán para descarga hasta el 3 de enero Godfall: Challenger Edition, Lego DC Super Villains y Mortal Shell y también los tres juegos de PS VR adicionales: The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition y Until You Fall.

Qué es Play Station Plus

Cabe recordar que esta modalidad es una suscripción digital que da acceso a videojuegos, similar a la suscripción a Xbox Game Pass. Esta puede cancelarse en cualquier momento para que no se sigan haciendo los cobros automáticos.

Para quienes no tienen una y están interesados, pueden disfrutar del periodo de prueba gratis de 14 días, la cual si no se cancela en la fecha indicada se hará el cobro por el primer periodo de suscripción. Para cancelar la suscripción en el PS, se debe ir a la opción [Configuración] > [Usuarios y cuentas] > [Cuenta] > [Pago y suscripciones] > [Suscripciones].

El servicio está disponible para residentes legales mayores de 13 años de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

SEGUIR LEYENDO: