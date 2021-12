“Inocente palomita conservadora”: Fernández Noroña habló de sus aspiraciones presidenciales

Fernández Noroña nuevamente habló sobre sus aspiraciones presidenciales (Foto: Cuartoscuro)

El diputado Gerardo Fernández Noroña nuevamente habló sobre su interés de participar en los comicios electorales del próximo 2024 y aprovechó este 28 de diciembre para realizar una broma mediante un live difundido en su canal oficial de YouTube, en el cual expresó sus intenciones de desistir de sus aspiraciones presidenciales como abanderado de las fracciones del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“He estado reflexionando sobre la última campaña que me ha tocado vivir de denuesto, de calumnia, de mentira, intriga, dentro del movimiento, y he tomado la determinación de dar a conocer que desisto de mis aspiraciones rumbo al 2024″, expresó el petista. A este comentario, añadió que no quería formar parte de una dinámica que tildó como “perversa, de descaste y de intriga”.

Sin embargo, durante la transmisión en vivo del diputado aclaró que fue una broma en el marco del Día de los Santos Inocentes y, entre risas expresó lo siguiente: ““Inocente palomita conservadora, te dejaste engañar”. Luego de haber realizado la broma, Fernández Noroña aseguró que no quitará el dedo del renglón para ser el relevo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2024.

El diputado petista consideró que puede ser un buen relevo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2024 (Foto: Diputados PT)

De este modo, reiteró la postura que recientemente dio a conocer mediante Twitter, red social en la que señaló que ““Muy a tu pesar, seré candidato a la presidencia por @PartidoMorenaMx, @PTnacionalMX y @partidoverdemex o no seré”. Cabe destacar que esta no ha sido la primera vez que Noroña habla de sus aspiraciones políticas, pues el pasado 24 de noviembre compartió en sus redes sociales una encuesta realizada por Jesús López Jaramillo, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), donde se buscaba al “candidato ideal” para sustituir a López Obrador.

“De los funcionarios mexicanos que han hecho públicas sus aspiraciones a candidatura presidencial para 2021, ¿quién te parece el sucesor ideal de AMLO yendo en alianza por Morena, PT y PVEM?”, fue la pregunta que el grupo de estudio tuvo que responder. Entre las opciones aparecieron el actual titular de la cancillería mexicana, Marcelo Ebrard Casaubón; la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, así como el petista Fernández Noroña.

De nueva cuenta, Fernández Noroña se lanzó contra Margarita Zavala (Fotos: Instagram @mzavalagc / @gfernandeznorona)

Además de su broma por el Día de los Santos Inocentes, el petista se lanzó contra la también diputada Margarita Zavala, quien hace un año escribió un artículo de opinión en un diario de circulación nacional, cuya crítica por motivo del 28 de diciembre estuvo enfocada en la gestión de la pandemia de COVID-19, en la cual explicó que la administración de López Obrador no priorizó al sector salud para la aplicación de la vacuna. Sin embargo, cabe recordar que el 24 de diciembre de 2020 en México se recibieron los primeros lotes de los biológicos.

«“Los santos inocentes de hoy” lo escribí hace un año, nada se hizo con respecto al personal de salud; seguimos siendo el país con mayor número de fallecidos dentro de los trabajadores de salud y además el gobierno ni siquiera priorizó para ellos la vacuna», escribió la abanderada de la coalición “Va por México”.

En respuesta, el legislador del PT escribió el siguiente tuit: “Entiendo que si lo publicaste en esta fecha es porque es mentira. Pero eso es común en ti, la mentira los 365 días del año, Margarita Zavala”.

SEGUIR LEYENDO: