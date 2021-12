Estos son los bancos peor evaluados en tarjetas de crédito, según la Condusef

De 15 instituciones bancarias que fueron evaluadas, cinco mostraron irregularidades en materia de transparencia financiera y calidad de la información otorgada sobre el producto de tarjeta de crédito(Foto: Pixabay)

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer cuáles fueron los bancos que reprobaron su evaluación en materia de transparencia financiera y calidad de la información otorgada sobre el producto de tarjeta de crédito. Mediante un comunicado, el organismo gubernamental señaló que evaluó a 15 instituciones financieras, de las cuales cinco incumplieron con algunas normas.

El análisis se realizó durante el 2020 con tarjetas de crédito revolventes, es decir, con aquellos plásticos donde el usuario utiliza el crédito y realiza pagos, liberando la línea de crédito para que, en caso de necesitar, la pueda volver a utilizar y así sucesivamente.

“El proceso de supervisión en materia de transparencia consiste en verificar que los documentos e información que utilizan las Instituciones Financieras con las y los usuarios, previo a la contratación y durante la vida del crédito, cumplan con la normatividad aplicable”, explicó la Comisión.

Entre los expedientes revisados, la Condusef recabó información proveniente de los contratos de adhesión, carátula y estado de cuenta de algunos clientes de las instituciones financieras y también revisó aspectos como la publicidad de la tarjeta de crédito, sitio web y folleto informativo, en el que se debe contener y cumplir con los requisitos que señala la normativa.

Banco Azteca, BBVA, Banca Mifel, Santander y Citibanamex fueron los bancos peor evaluados (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

De este modo, la Comisión presidida por Óscar Rosado Jiménez detalló que, después de dos revisiones, las cinco instituciones bancarias que reprobaron su evaluación sobre tarjetas de crédito, fueron las siguientes: Banco Azteca, BBVA, Banca Mifel, Santander y Citibanamex, siendo este último banco el peor calificado, con una puntuación de 3.8 (primera revisión) 4.0 (segunda revisión) de 10.

Los cinco bancos antes mencionados incumplieron con información en el contrato, entre ellos el de no indicar el monto y cálculo de las comisiones, de las cuales tampoco se ofreció información donde pudiera ser consultado. Además, las firmas financieras tampoco indicaron al cliente la disminución de las líneas de crédito, ni el CAT que se le cobrará a los clientes.

También se omitió información de las tasas de interés en términos nominales y anuales. En cuanto a la publicidad, el organismo gubernamental señaló que los bancos no especificaron la tasa de interés expresada en términos anuales, simples y en porcentaje, no indicaron el monto de las comisiones y que la información no coincide con lo expresado en el contrato.

Las instituciones bancarias mejor evaluadas durante las dos rondas del análisis fueron American Express Bank, Banco Regional, Scotiabank y BanCoppel

Por su parte, las instituciones bancarias mejor evaluadas durante las dos rondas del análisis fueron American Express Bank, con una puntuación de 9.4 y 10; Banco Regional (9.4 y 10), Scotiabank (9.1 y 10) y BanCoppel (9.8 y 10). Durante la segunda evaluación, otras instituciones que alcanzaron una evaluación de 10 fueron Banca Afirme, BanBajío, Banco Mercantil del Norte y HSBC México.

Sobre los bancos antes mencionados, la Condusef destacó que desde la primera revisión, las firmas realizaron todos los cambios que ordenó esta Comisión Nacional y obtuvieron la máxima calificación de 10. Los resultados de la evaluación y los incumplimientos detectados podrán ser consultados en el Buró de Entidades Financieras a cargo de esta Comisión Nacional en la siguiente enlace: https://www.buro.gob.mx.

Recientemente, la Condusef dio a conocer que, del mes de enero a octubre de este año, 160 instituciones financieras han sido suplantadas por medio de la apropiación de algunos de sus datos fiscales o administrativos, a las cuales recientemente se sumaron una Sociedad Financiera Popular y 18 Sofomes, cuyos domicilios se encuentran en la Ciudad de México, Estado de México y Veracruz.

De acuerdo con la agencia gubernamental, la suplantación tiene como fin afectar económicamente a quienes requieren de un crédito, por lo que advirtió que, si alguna institución financiera pide dinero a los solicitantes de un supuesto crédito, probablemente podrían ser víctimas de fraude.

