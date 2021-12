Cuál es el origen del “Burrito sabanero”

El "Burrito sabanero" es una canción que fue escrita por el venezolano Hugo Blanco en 1972. (Foto: El burrito de belén - @VillancicosVEVO / Youtube.)

Diciembre es sinónimo de frío, regalos, mucha comida, olor a ponche y un elemento que no puede faltar en la cultura mexicana: los villancicos.

Existe una famosa y pegajosa canción del Burrito sabanero. Es muy común oírla en las calles, establecimientos comerciales o durante las posadas en la época decembrina, pero ¿sabes dónde nació esta canción o quién la escribió?

Lo primero que debes saber es que la canción no es mexicana sino venezolana, incluso, ha tenido éxito a lo largo y ancho de todo el continente americano. La letra y la música se la debemos al compositor y productor venezolano Hugo César Blanco Manzo, quien la escribió en 1972.

Primero fue grabada por el ya fallecido solista Simón Narciso Díaz Márquez, mejor conocido como Tío Simón, uno de los mayores exponentes de la música en Venezuela. Sin embargo, fue hasta 1975 que se grabó la versión que todas y todos conocemos actualmente.

La famosa interpretación que nos hace cantar hoy en día es la que se hizo con el grupo infantil La Rondallita, coordinado por el arreglista Raúl Cabrera. La voz principal fue del pequeño Ricardo Cuenci, quien tenía 8 años de edad en aquel entonces.

Fue tal el boom de la canción, que para los años 80 ya había cruzado fronteras y se empezaba a escuchar en algunos países de Europa y Estados Unidos.

De hecho, los cantantes estadounidenses Adrienne Houghton, Elvis Crespo y Aloe Blacc sacaron su propia versión. Actualmente es común encontrar otras adaptaciones con el nombre de My Little Donkey. Por otro lado, en Latinoamérica ha sido cantada por el artista colombiano Juanes.

El título de burrito sabanero hace referencia a la "Gran Sabana", una región natural y cultural muy importante en Venezuela. (EFE/ Miguel Gutiérrez

El alcance de esta canción ha sido tal, que la revista norteamericana especializada en música, Billboard la incluyó en su lista de “Las 100 mejores canciones de navidad” (The 100 Best Christmas Songs of All Time).

El pequeño Cuenci (que ya no es pequeño) tuvo la fortuna de que su voz fuera la principal, gracias al talento musical que demostró desde muy chico y porque su papá -quien también era músico- fue muy amigo de Raúl Cabrera, líder de la agrupación infantil.

Cabrera fue uno de los principales responsables en darle difusión a la “rola”. Desde que ésta llegó a la capital, Caracas, comenzaron a hacer giras por diferentes partes de su país y del continente, y el éxito internacional fue casi inmediato.

Según una entrevista que dio Ricardo, a pesar de que la canción fue muy escuchada, los integrantes del coro infantil no obtuvieron ganancias ni regalías. Por otra parte, dio a conocer que está preparando una nueva versión junto a su tío Tony Cuenci.

El título de burrito sabanero hace referencia a la Gran Sabana, una región natural y cultural muy importante y conocida en Venezuela que actualmente es uno de sus parques nacionales.

Cabe destacar que en la estrofa que dice “Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando”, la palabra cuatrico es el diminutivo del cuatro, un instrumento venezolano que cuenta con sólo cuatro cuerdas y su tamaño es menor al de una guitarra española.

La canción también es conocida por el título de “Burrito de Belén” y sin duda alguna es un villancico universal que hace bailar a todas las personas en estas épocas. La próxima vez que la escuches ya sabrás por qué es un burrito sabanero y de dónde nació este gran éxito que sigue estando vigente en las nuevas generaciones.

