Sheinbaum respaldó a AMLO: Revocación de Mandato puede ser organizada por ciudadanos

Sheinbaum respaldó a AMLO al afirmar que Revocación de Mandato puede ser organizada por ciudadanos (Foto: Cortesía Presidencia)

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respaldó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que, si el Instituto Nacional Electoral (INE) se niega a llevar a cabo la consulta de Revocación de Mandato, esta podría ser organizada por el pueblo.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina recordó que México cuenta con una larga trayectoria de ejercicios democráticos planeados y ejecutados por la propia ciudadanía, ejemplo de ello fue la consulta del 97, de Fobaproa, y más recientemente para aprobar la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y en su lugar construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Hay una desmostración de que la ciudadanía, el pueblo puede organizarse para hacer esta consulta. Claro que lo mejor es que lo organice la Institución electoral, porque está en la Constitución. Yo estoy de acuerdo con el presidente, cualquiera de las dos opciones me parece bien, lo importante es que se fortalezca la democracia participativa.

Imagínense, si un presidente de la República que pone a consideración de la ciudadanía su permanencia en el cargo o no, y el que se niega a llevar a cabo esta consulta son seis de once consejeros, porque no es todo el INE, cinco estuvieron de acuerdo en que los recursos que tienen son suficientes para llevar a cabo este ejercicio”, expuso Sheinbaum Pardo.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México señaló que por mandato constitucional, el Instituto Nacional Electoral debería ser quien se encargue de llevar a cabo el ejercicio democrático (Foto: Cuartoscuro)

Aunado a esto, destacó que el INE debe cumplir con lo establecido de la Carta Magna y no negarse a proporcionar herramientas para incentivar el voto de la ciudadanía.

“Me parece importante que haya democracia en el país y hay un órgano que está establecido por la Constitución, que es el Instituto Nacional Electoral y su Consejo, que deben velar por la democracia en el país. Entonces, esa es su labor, esa es su función y deben actuar de manera imparcial siempre”

Y es que, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador confió en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se inclinará a favor de la realización de la consulta popular. No obstante, señaló que, en caso de que no se obtuviera la respuesta esperada, el pueblo de México podría organizarla.

“Es muy buena propuesta, la democracia la hace el pueblo, no los aparatos administrativos. Corresponde al INE hacerlo, además, es un mandato constitucional, pero si se negaran, los ciudadanos podrían hacer la consulta, se organiza el pueblo, nosotros ganamos la elección por el pueblo, por la gente, esa es la esencia por la democracia, el ciudadano que quiere ejercer sus derechos, que participa, que busca los cambios, pero hay que esperar a ver qué resuelve el Tribunal Electoral y luego el Poder Judicial.

Yo creo que van a llevar a cabo la consulta, va a haber revocación o se va a aplicar este método democrático, estas son tácticas dilatorias”, manifestó.

López Obrador confió en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se inclinará a favor de la realización de la consulta popular (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

El pasado lunes, el mandatario aseguró que la principal doctrina del conservadurismo es la hipocrecía. Como ejemplo, señaló que el INE, en vez de promover la democracia se ha dedidcado a obstaculizarla.

“Estamos ante esta situación tan lamentable de que un órgano electoral que debería de promover la democracia, se ha dedicado a obstaculizarla. Incluso sin respetar el mandato Constitucional, en la esencia, en el espíritu, lo demás es secundario, de que si tienen o no presupuesto”

“Si eso no se quiere cumplir y se utilizan excusas, pues es parte de la simulación de siempre (...) No puede ser que, esgrimiendo de que no tienen presupuesto, no quieran hacer la consulta o eso es lo que se está interpretando por sus actitudes”, protestó.

