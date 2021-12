Sheinbaum encabeza candidatura presidencial de Morena rumbo al 2024, según encuesta

Sheinbaum encabeza carrera por candiatura de Morena a la presidencia, según encuesta (Foto: Cuartoscuro / Galo Cañas)

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabeza una encuesta sobre la candidatura de Morena a la presidencia de la República en 2024.

De acuerdo con el estudio realizado por Buendía & Márquez para El Universal, el partido guinda es el que tiene mayor preferencia rumbo a próximas elecciones federales. Como posibles candidatos morenistas, la mandataria capitalina lidera con 35% la intención de voto, seguida por Marcelo Ebrard, con 27%, y Ricardo Monreal, con 17 por ciento.

En el sondeo se preguntó sobre el posible voto por partido para presidente, a lo que el 37% de los participantes respondió que elegiría a Morena, 15% al Partido Acción Nacional (PAN), y 13% al Partido Revolucionario Institucional (PRI). El 17% se inclinó por otras opciones y el 18% rechazó contestar.

Los resultados de la encuesta apuntan que uno de los pilares que sostine la popularidad de Morena es la simpatía de ciudadnos independientes. Casi la mitad de los participantes (48%) dijo que no se identifica con ningún partido político, sin embargo, alrededor de dos tercios de este segmento indicó que votaría por la fuerza política que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Marcelo Ebrard se ubica en segundo lugar en cuanto a la intención del voto (Foto: EFE / Mario Guzmán)

Respecto a los posibles aspirantes a encabezar el Ejecutivo federal, Ricardo Anaya y Margarita Zavala son los personajes más conocidos entre los ciudadanos, con 83 y 70%, respectivamente. A estos le siguen Marcelo Ebrad y Claudia Sheinbaum, de Morena, con 83 y 70 por ciento.

A Pesar que Anaya y Zavala gozan de buena popularidad, las opiniones sobre estos no son las más positivas.

En cuanto al potencial de voto, Claudia Sheinbaum encabeza la lista con 54%, le siguen Marcelo Ebrad y la esposa del expresidente Felipe Calderón, con 41 por ciento. A mayor distancia se ubicaron Ricardo Anaya (36%), Alfredo Del Mazo (325) y Ricardo Monreal (30%).

El excandidato presidencial Ricardo Anaya en el personaje más conocido entre los parcipantes de la encuesta (Foto: EFE/Mario Armas/Archivo)

El pasado 13 de diciembre, en conferencia de prensa matutina, López Obrador advirtió a la oposición que un candidato o candidata del movimiento que representa podría continuar su proyecto de “transformación” en 2024.

“Se equivocan pensando de que ya nos vamos a ir, bueno, yo espero que terminemos, pero es hasta finales de septiembre del 24, y que no se hagan ilusiones porque en una de esas triunfa un presidente, una presidenta, que continúe con la misma política. Ya va a ser muy difícil dar marcha atrás, ya se echó a andar esto”, manifestó desde Palacio Nacional.

Además, indicó que su objetivo de lograr un cambio en el manejo de la vida pública del país está prácticamente consumado. De acuerdo con su declaración, hubo una “revolución de conciencias”, por lo que es muy difícil que el pueblo quiera regresar al periodo anterior.

Sheinbaum, Ebrard y Monreal (Fotoarte: Jovani Pérez Silva/ Infobae México)

En este sentido, confió en que a pesar de que ya no haya conferencias de prensa matutinas, y la oposición vuelva a tener el control de los medios, el pueblo no se dejará convencer.

“Entonces, a lo mejor están esperando: ‘ya se va a ir, ya falta menos, y entonces vamos a volver por nuestros fueros’, ya no, incluso las mismas autoridades no van a poder, por eso hablo mucho de la revolución de las conciencias, del cambio de mentalidad, aunque ya no haya mañanera y vuelvan a tener el control de los medios, la gente no va a permitir retrocesos.

Que no estén apostando que esto va a ser transitorio, puede ser, porque en la democracia el pueblo manda, pero toco madera, ya se están sembrando las bases de la transformación y va a quedar prácticamente consumada la obra de transformación”, comentó el tabasqueño.

