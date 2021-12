El emotivo mensaje de Karla Buenfil a Aristóteles Sandoval tras un año de su asesinato: “Te prometo un amor eterno”

la modelo colocó una serie de imágenes donde se muestra muy cercana al ex gobernador de Jalisco. (Foto: Ig Karla_buenfil)

Fue el pasado 18 de diciembre de 2020 cuando se dio a conocer la noticia del asesinato de Aristóteles Sandoval en Puerto Vallarta, Jalisco. Ante esto, Karla Buenfil, su pareja sentimental de ese entonces, escribió un profundo mensaje a un año del fallecimiento del político.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde la modelo colocó una serie de imágenes donde se muestra muy cercana al ex gobernador de Jalisco.

“Al amor de mi vida que está en el cielo: Te prometo un amor eterno. Que rápido pasa el tiempo, no tengo palabras y no se ni quisiera como empezar a escribirte, después de un año que ya no estás conmigo. Con lágrimas saliendo de mis ojos me cuesta aceptar que te has ido, pero debo contarte que has cumplido tu misión conmigo, me has enseñado el amor, la felicidad y el verdadero perdón, has hecho de mí una mejor persona y te doy gracias por haber existido, aunque hoy sólo existas en mi memoria y en mi corazón”, escribió Buenfil.

Asimismo, mencionó que lo recordaría por siempre y añadió que fue una persona muy importante en su vida que dejó todo tipo de enseñanzas en ella.

“Mi mente siempre estará contigo y sé que cada vez que sienta el viento acariciando mi rostro, serás tú, y ahí estarás siempre para protegerme. Nunca olvides que te amé como nunca amé a nadie y que esta fuerza que alguna vez nos unió, nos volverá a encontrar en una mejor vida”, continuó.

Karla Buenfil expresó que, aunque el tiempo ha pasado, la memoria de Aristóteles la acompaña en diversos lugares (Foto: Ig Karla_buenfil)

Karla Buenfil expresó que, aunque el tiempo ha pasado, la memoria de Aristóteles la acompaña en diversos lugares o con ciertas experiencias que vive día a día.

“Es cierto que sigues presente en cada recuerdo. Sigues presente en mi mente, en mi corazón y a ti dedico cada pensamiento. Sigues presente en fotografías, en ciertos lugares, en la gente, en algunos objetos. En el aire, en los días, en las risas y en los sueños de los que no quisiera despertar y es que en ellos junto contigo vuelvo a sentir y tener paz. Siempre serás mi amor bonito.Te amo infinito mi mi amor por siempre”, finalizó.

Cabe recordar que la relación entre Buenfil y Sandoval siempre pareció secreta, ya que en redes sociales no había rastro de algún noviazgo, sin embargo, dos días después del homicidio, se despidió con un emotivo mensaje.

“Te amo con todo mi corazón y mi ser, siempre vas a ser mi gran amor, mi alma gemela. Nos encontraremos en el camino de mi vida, gracias x todo tu amor, x tantas risas y aventuras juntos, x sacar mi mejor versión. Te llevas la mitad de mi corazón y me dejas la mitad del tuyo”, escribió en sus diferentes perfiles.

La modelo dedicó conmovedor mensaje al ex funcionario (Foto: Instagram)

Avances en el caso de Aristóteles Sandoval

Tras el asesinato del ex funcionario, cuatro de sus colaboradores más cercanos fueron ejecutados, entre ellos dos de sus escoltas y su abogado. El pasado 7 de diciembre en un camino rural de Tonalá, Jalisco, fueron localizados los cuerpos de dos hombres con presuntas huellas de tortura y heridas de bala, envueltos con plástico transparente y bolsas en la cabeza. Uno de ellos fue identificado por las autoridades como Otoniel González Ramírez, antiguo escolta del fallecido priista.

Además, seis meses después del asesinato de Sandoval Díaz, el 6 de junio, fue acribillado a tiros su abogado José Luis Duarte, alias “Tony Duarte”, quien estaría vinculado, según fuentes consultadas de la Fiscalía de Jalisco, con Oscar Orlando Nava Valencia, “El Lobo Valencia”, líder del Cártel del Milenio, aliado del Cártel de Sinaloa.

Hace un mes, el actual mandatario de la entidad, Enrique Alfaro, mencionó que ya se habían identificado a los responsables.

“Como lo ha informado la fiscalía, hay órdenes de aprehensión giradas, es un asunto que está resuelto en términos de quiénes son los responsables y se están buscando esperando poder detenerlos y hacer justicia”, afirmó Alfaro el 23 de noviembre. Sin embargo, el gobernador estatal no ahondó en detalles sobre el estado de la investigación.

SEGUIR LEYENDO