En 2021 han sido asesinados 7 periodistas en México: RSF

En el balance anual de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) trascendió que durante ese año, siete periodistas fueron asesinados en México, lo que representa un total de 47 víctimas en los últimos cinco años, poniendo especial atención en Sonora, un estado en el que abundan grupos armados y el tráfico de drogas.

“Alimentada por la impunidad casi total, y ante la falta de reformas valientes de los gobiernos sucesivos (...), la espiral de violencia parece interminable”

Aunque en 2021 hubo una disminución de los periodistas asesinados, el número de reporteros detenidos a nivel mundial marcó un récord, de acuerdo con el reporte publicado este jueves.

Desde que RSF publica año con año el balance anual, no se habían reportado menos de 50, lo cual podría deberse, explica el texto, en parte al “fin parcial de conflictos armados en Siria, Irak, Afganistán o Yemen.”

El comunicador Arturo Alba fue asesinado en Ciudad Juárez Chihuahua (Foto: Especial)

Asimismo, la organización puntualizó que esto se debe a la amplificación de una represión cada vez más implacable contra la información periodística independiente.

Y en este sentido, México reportó dos periodistas desaparecidos durante 2021, como es el caso de Jorge Molotzin Centlal de Sonora, quien fue secuestrado y no se sabe nada de él desde el pasado 10 de marzo, de igual forma Pablo Felipe Romero, cuyo paradero se desconoce desde finales del mismo mes.

“Este año, los periodistas desaparecidos son ambos originarios del Estado de Sonora, en el norte de México, una zona próxima a la frontera con Estados Unidos, corroída por la corrupción y el crimen organizado, y especialmente peligrosa para la prensa”

En el caso de Pablo Felipe Romero, empleado por una radio local de Guaymas, Su familia denunció los hechos ante la Procuraduría General del Estado de Sonora. Con 34 años, acababa de retomar su profesión de periodista, tras una pausa de tres años, en los que se dedicó a dirigir una empresa de servicios funerarios.

Según una fuente policial, durante la investigación, las autoridades encontraron su apartamento abierto y su vehículo sin cerrar, y no hallaron resto alguno del reportero, cuyo teléfono móvil permanece apagado desde entonces.

Además de los detenidos, RSF detalló que existen un total de 46 periodistas asesinados o que perdieron la vida mientras ejercían su profesión, pues desde hace un tiempo, México es considerado el país más peligroso para ejercer periodismo.

Pablo Felipe Romero Chavez (Foto: Twitter@fgjesonora)

Jorge Moltzín Cential, oriundo de la ciudad de Caborca, en el Estado de Sonora, su último contacto con sus allegados fue una llamada telefónica para informarles de que se encontraba en el municipio de Magdalena de Kino con un amigo, también desaparecido.

Estaba realizando una ronda rutinaria por los ayuntamientos de la zona para recabar información y distribuir su periódico. Tras siete días de búsquedas y alertas, fue oficialmente declarado desaparecido el 17 de marzo. Según sus compañeros, el periodista no estaba implicado en ninguna actividad ilícita, no tenía ningún vínculo de ningún tipo con grupos criminales y no había informado de ninguna amenaza vinculada con su trabajo.

Pero si en México existe intimidación contra los medios de comunicación, China sobrepasa este temor, pues se mantiene como la mayor prisión del mundo para periodistas, con 127 presos. (Foto: Cuartoscuro)

Por otra parte, en Birmania se reportaron 53, desplazando a Vietnam con 43 reclusos y Arabia Saudita con 31, que ya fue rebasada por Bielorrusia.

En tanto en Medio Oriente fueron secuestrado 65 comunicadores, dos más que el año pasado en países como Siria (44), Irak (11), Yemen (9) y Mali (1).

“Incluso con un muerto menos que el año pasado (tres, en vez de cuatro), Pakistán mantiene en 2021 su puesto en el ranking de los cinco países más mortíferos para los periodistas. Novedad de este año: dos de estos reporteros no estaban vinculados a ningún organismo de prensa oficial y habían creado su propio medio online”

El cómputo total del balance 2021 de RSF, incluye a periodistas profesionales y no profesionales, así como a colaboradores de medios, la organización afirmó con certeza que “muerte o el secuestro de un periodista es consecuencia directa del ejercicio de su profesión.”

