Germán Martínez estalló contra Ricardo Monreal: “No tiene estatura para hacer política”

Germán Martínez Cázares, coordinador del Grupo Plural en el Senado de la República y ex integrante de Morena, arremetió contra el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder parlamentario del partido guinda, Ricardo Monreal Ávila, luego de que su fracción se quedó sin representación en la Comisión Permanente del Congreso.

Y es que a pocos minutos de concluir la designación de los senadores que integrarán la Comisión, Martínez Cázares tomó la tribuna para reclamar que no fue convocado por la Jucopo para firmar el acuerdo sobre la integración de la Permanente, donde el Grupo Plural quedó fuera.

El funcionario denunció que se vulneró el derecho de las minorías a tener representación en los distintos órganos, pues recordó que tienen presencia con voz pero sin voto en la mesa directiva, por lo que, adelantó, impugnará dicho acuerdo.

En su participación, Germán Martínez acusó que “quien quiere ser presidente”, en referencia al Monreal Ávila, no tendría la “estatura” para cumplir con su palabra, luego de que dio su aval para la conformación del Grupo Plural.

“No hay estatura para aspirar a absolutamente a nada desde las altas esferas de los órganos directivos del Senado (...) No es la cultura del agandalle, no es la cultura del engaño a la palabra dada. Quédense con su palabra dada si no hay acuerdos y vamos a la confrontación de ideas, sin insultos; a la confrontación de argumentos y a ver la estatura que tienen aquí. Hasta los que quieren ser presidentes de México y no tienen ninguna estatura para cumplir palabra, para hacer política o para hacer acuerdos”, aseveró.

Ante esto, el senador de Morena subió a tribuna y declaró que con el tiempo puede demostrar que tiene la capacidad y el compromiso para ser presidente de la República, aunque todavía no es su momento. “Una vez que mi partido lance la convocatoria, ahí estaré puntual a la cita”, agregó.

Y subrayó: “No se vale que con alegatos totalmente frívolos pongan en tela de duda mi palabra y mi acción. Eso no lo voy a aceptar nunca, aunque no sea nada, y aunque me desee quien lo dijo, que no voy a llegar a donde esté, eso no es un asunto de él, va a ser la gente la que decida. Y voy a luchar a pesar de él, y a pesar de esta actitud, que no lo merezco, porque siempre honrado mi palabra”.

El morenista también señaló que fue uno de los principales impulsores del Grupo, donde se acordó que podría participar en debates, tener voz en la mesa directiva, pero “actuar única y exclusivamente” en el pleno del Senado y no en la Permanente, por lo que advirtió que no aceptará descalificaciones a su persona.

“No se vale que esta tribuna sea usada para descalificarme en una aspiración legítima que no se concreta sino que hasta la convocatoria se expida”

Al término de su declaración, el aspirante a la candidatura de Morena fue despedido entre aplausos y gritos de “¡Presidente!, ¡Presidente!”.

Al volver a tomar la tribuna, Martínez Cázares reiteró que su reclamo fue por haber sido ignorado y no obtener información sobre el acuerdo.

“Lo único que reclamar es que no nos trate como a usted le trata López Obrador”

“Lo que tú representas es una historia de traiciones. Traicionaste a Calderón, a López Obrador. Dudo mucho que vayas algún día a ganar una elección”, le contestó el senador Eduardo Ramírez, de Morena y cercano a Monreal.

