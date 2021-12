“No ha cambiado nada”: la ácida comparación de Kenia López Rabadán entre AMLO del pasado y del presente

Kenia López Rabadán compartió un viejo video en el que varios periodistas cuestionan los resultados de AMLO en el extinto DF (Foto: Cuartoscuro)

Si algo es bien sabido en la actualidad, es que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no tiene contentos a las voces más críticas del bloque de oposición, integrado por el PRI, PAN y PRD, a pesar de que alguna vez estuvo en sus filas.

En cada oportunidad que tienen, aprovechan para criticar su accionar con el país, el cual, han asegurado, no es el correcto, y hasta lo empeora con sus decisiones y políticas en favor simplemente de sus caprichos y necesidades.

Para “maquillar” los hechos y cifras negativas, el mandatario utiliza un discurso con el que “desmiente” las afirmaciones de políticos, periodistas y expertos con tal de “quedar bien” frente al país, aunque con el paso del tiempo cada vez estas declaraciones se agotan.

No es la primera vez que López Obrador utiliza este mensaje, y sobre ello compartió evidencia la senadora del Partido Acción Nacional, Kenia López Rabadán. Desde su cuenta de Twitter, evidenció un antiguo video en el que el presidente es cuestionado por varios comunicadores durante un programa de “Tercer Grado”, transmitido por Televisa.

Adela Micha, Ciro Gómez Leyva, Víctor Trujillo, Carlos Marín y un insistente Carlos Loret de Mola, quien no dejó descansar al tabasqueño durante el debate que tuvieron, pues le recordó las cifras que obtuvo cuando finalizó su periodo como jefe de Gobierno del extinto Distrito Federal, mismas que se mantuvieron igual o peor.

Sin importar que el también columnista resaltó que los datos duros provenían de instituciones oficiales, como el INEGI o Transparencia, AMLO, con una sonrisa, aseguró que “todo es mentira”, frase sumamente escuchada en la actualidad, durante sus conferencias matutinas diarias.

Ante este metraje, López Rabadán señaló que, desde hace casi una década, López Obrador no ha cambiado nada, tanto de su forma de ser como de los territorios donde ha gobernado, los cuales se mantuvieron en la sombra de la opacidad, corrupción y pobreza.

“@lopezobrador_ no ha cambiado nada: Mentiras, siempre mentiras... Su administración como Presidente de la República es igual que cuando fue Jefe de Gobierno: -Opacidad, corrupción, pobreza y desempleo.- Para muestra un botón”, escribió la legisladora blanquiazul en redes sociales.

Usuarios de Twitter se burlaron por la poca diferencia existente entre las palabras que utilizó López Obrador en aquella entrevista y las que emite ahora. Por ello, señalaron que la única creencia del mandatario es la que existe en su cabeza.

“Mentiras, todos son mentiras jaja después de haber sido jefe de gobierno de la capirucha la dejo como Dinamarca, hombre!!! Cómo no agradecer? Jajajajajajjajajajajajajjaa”; “‘La realidad es otra!’ La única que AMLO cree, la de su cabeza y su imaginación! Vive en una realidad alterna que el solo conoce!”; “Sus parametros son los que él cree que ve, no respeta datos de organizaciones. Lo que segun él siente”; fueron algunos comentarios realizados.

Otro de los detractores de AMLO que también se manifestó en su contra este domingo fue el expresidente Felipe Calderón, quien aseguró a través de su Twitter oficial que se trataba de una “Fake News” el video en el que el mandatario, su esposa y varios funcionarios viajan en un tren, el cual “no existe”.

En este sentido, pidió a Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana” de las mañaneras obradoristas, que aclaré definitivamente la situación y presente en caso en Palacio Nacional.

“Un buen ejemplo de ‘Fake News’: viajar en un tren que no existe, a base de manipular las imágenes con videos pregrabados. Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que ‘no es falso pero se exagera’”, redactó el panista.

