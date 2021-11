Militares y sicarios: la supuesta reunión entre el Ejército y miembros del Cártel de Tepalcatepec en Michoacán

En redes sociales circula un video de supuestos sicarios del Cártel de Tepalcatepec y militares reunidos para la entrega de armas

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador presumía orgulloso a las fuerzas armadas del país, en un paraje de Tierra Caliente, en Michoacán, supuestos militares se reunían con civiles armados del Cártel de Tepalcatepec, según se aprecia en un video.

En un estado tomado por el narco, la situación no es difícil de creer. El gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla ha dicho que se trata de un montaje para desacreditar a las fuerzas armadas. Asimismo, ha mencionado que no tiene un reporte real sobre los hechos, y ha pedido a la población que no se deje llevar por este tipo de “distractores”.

El material gráfico, grabado desde un dron, muestra el momento en que presuntos soldados se reúnen con miembros del Cártel de Tepalcatepec, liderado por Juan José Farías Álvarez, el Abuelo, para entregarles armas. En el video también aparece un vehículo oficial y una camioneta particular.

Según se aprecia en la grabación, el lugar es un narco campamento, con barricadas formadas con llantas y costales de arena. En la zona, hombres vestidos con equipo táctico similar al de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), conversan con civiles vestidos de negro y armados, quienes reciben una caja negra donde estarían las armas.

Cada vez son más los videos propagandísticos de este grupo criminal exhibidos en las redes sociales.

En redes sociales circula un video de supuestos sicarios del Cártel de Tepalcatepec y militares reunidos para la entrega de armas

El cártel de Tepalcatepec es señalado como una de las organizaciones más peligrosas del estado. El grupo criminal, formado por ex autodefensas, ha venido ocupando espacio desde hace unos años. Pero su capacidad de fuerza ha sido mermada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho y que presuntamente tiene a sueldo a varios elementos de seguridad.

La célula de Juan José Farías Álvarez forma parte de Cárteles Unidos, una amalgama de grupos delictivos unidos para evitar el avance de las tropas del CJNG. Diversas investigaciones concluyen que esta célula delictiva ha sido financiada y respaldada por el Cártel de Sinaloa de Ismael el Mayo Zambada. Esto explicaría por qué los criminales michoacanos han resistido la embestida del cártel más poderoso de México.

En redes sociales circula un video de supuestos sicarios del Cártel de Tepalcatepec y militares reunidos para la entrega de armas

La violencia del narco no tiene freno en Michoacán, donde desde dos años el fuego cruzado entre los cárteles Unidos y Jalisco Nueva Generación (CJNG) golpea a siete municipios que componen la región de Tierra Caliente.

Las autoridades estatales aseguran que los episodios de violencia son parte de la macabra estrategia conocida como “calentar la plaza”. Según la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, un comando del grupo criminal Cárteles Unidos —un conglomerado de células delictivas de Michoacán como Los Viagras, los Caballeros Templarios, Los Blancos de Troya y los Botos— se desplegó en el municipio de Buenavista, donde el CJNG mantiene sus bases de operaciones.

SEGUIR LEYENDO: