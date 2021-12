Con grandes jardines y árboles: así es la casa en la que nació Gaspar Henaine “Capulina” en Puebla

Gaspar Henaine Capulina murió en 2011. (Foto: Cuartoscuro)

Gaspar Henaine, mejor conocido como Capulina, fue un comediante, actor, productor, guionista, cantante y músico mexicano. A Henaine también se le conocía como El rey del humorismo blanco, pues en sus trabajos nunca utilizaba palabras ni escenas obscenas. Fue uno de los cómicos más sobresalientes en México de la segunda mitad del siglo pasado.

El padre de Capulina era de origen libanés y su madre era originaria de Puebla, en el centro de México. De hecho, Capulina nació en una casa que aún se encuentra de pie en este estado, en la región de Chignahuapan, más exactamente en la esquina de la calle Lerdo y Justo Sierra, en el centro de esa ciudad poblana.

El nieto de Gaspar Henaine, de nombre Oliver Henaine, se ha dedicado a mostrar, por medio de una página de Facebook y por un canal de YouTube, algunos objetos que pertenecieron a su abuelo, así como a contar anécdotas y visitar algunos lugares en donde su abuelo pasó parte de su vida.

En uno de esos videos, Oliver visita el hogar en donde nació su abuelo. Al inicio del video, pide permiso a unas personas que se encuentran fuera del hogar, y quienes ahora viven ahí, para poder entrar y mostrarlo por dentro. Gaspar Henaine Pérez nació ahí un seis de enero de 1926.

Oliver Henaine es nieto de Capulina, y por medio de las redes sociales muestra algunos recuerdos, objetos y anécdotas de su abuelo. Foto: Tomada de Facebook Oliver Henaine

En el video muestran un espacio en la fachada de la casa, en donde se ve un hueco. Ahí estaba colocada una placa fabricada de bronce en donde se informaba que Capulina había vivido en ese hogar, sin embargo, un hombre que ahora habita el lugar, explicó que se robaron dicha placa.

El hombre explica que, según dichos de la comunidad, en la casa había una cancha de volibol y de basquetbol. “Cuando tu abuelo venía, se dice que cuando él quería que toda la comunidad viniera, les abría la puerta, y cuando él quería descansar cerraba la puerta, se dice que era un hombre muy culto, estudiaba abajo de un árbol”, explica el hombre entrevistado.

También menciona que se cuenta que Capulina plantó unos árboles de peras, sin embargo, aclara que a él no le consta, pues son dichos de las personas de la zona. “Tengo más de mil fotografías de Monterrey, Guadalajara, Jalisco, Veracruz, Chiapas, que vienen a llorarle a tu abuelo, me han obligado a veces a abrirles la puerta con tal de que deje ver dónde nació Capulina, llora la gente del amor que le tienen a tu abuelo y te lo demuestro, tengo una amiga que es la doble de Tatiana que cuando entró, comenzó a llorar, y yo le dije: por qué lloras amiga, y me dijo: es mi ídolo, yo amaba a ese señor”, explica el hombre.

Otra mujer explica que la casa la tomaron hace dos años, y que cuando la adquirieron estaba abandonada, a lo que Oliver responde que él recuerda solo la reja de la entrada y cómo se veía vacía y abandonada, cuando llego a visitarla hace unos años.

La casa en la que nació Capulina en 1926 aún se mantiene de pie.

Dentro de la casa se conserva un árbol con un columpio en el que, cuenta el hombre entrevistado, perteneció a Capulina. “Todo esto, se dice, que entre su amigo y tu abuelo, sembraron todo esto”, explica el hombre, señalando el gran jardín con árboles que hay dentro de la casa.

“Poco a poco le hemos ido habilitando, reparando, todo lo que le hacemos, todo lo filmamos, tenemos de cómo recibimos la casa, cómo hemos ido cambiando la imagen, cómo ha ido creciendo, yo vivo aquí y decían que esa era su recámara”, menciona el hombre, señalando una recamara en la planta alta del hogar.

También muestran un árbol en donde, explican, Gaspar Henaine ponía una hamaca para descansar, e incluso muestran algunos restos de ella, que siguen amarrados al árbol.

Gaspar Henaine murió el 30 de septiembre de 2011 a los 85 años. El actor permaneció dos semanas internado en un hospital por complicaciones de salud debido a una úlcera gástrica.

